Konkrétní jména hodnotit nechtěl. „Dobře vím, co umějí, ale na tréninku hrají ještě lépe. Věřím, že to předvedou už brzy i v ostrém zápase,“ popisoval kouč, jenž Kollátora zařadil podruhé v sezoně do základní sestavy, a bylo to znát. „Už jsem věděl, co čekat a nebyl jsem tak nervózní. Od kluků přišla maximální podpora. Podrželi jsme se navzájem,“ ocenil univerzál. Jan Vodička se dostal na plac v průběhu každého setu. „Bylo to super. Trenér mi v týdnu naznačoval, že mi dá šanci. Jde o dlouhý proces. Krok po kroku se zapojuji do systému a snažím se dělat všechno pro to, abych hrál,“ sdělil 21letý smečař.

Jeho největší chvíle přišla ve druhé sadě, kterou uzavřel povedeným útokem. „Nějak se to sešlo. Nezazmatkoval jsem a udělal, co po nás trenéři chtějí. Za každý takový moment jsem rád,“ neskrýval Vodička. O dva roky mladší parťák se zase zaskvěl sériemi na podání, včetně čtyř es. „Receptem na dobrý servis je rituál. Jde o to trochu se uklidnit a najít si něco, co se opakuje. Pomůže i pár úspěšných zásahů na síti, pak se do podání více opřete,“ vysvětloval Kollátor.

VK Lvi Praha – Black Volley Beskydy 3:0 (25:20, 25:20, 25:12) Lvi: Janouch, Kriško, Smith, McCarthy, Todua, Kollátor, libero Moník. Střídali: Pliasetskyi, Schouten, Vodička. Trenér: Barrial.

Podobné okamžiky by oba mladíci rádi zažili už ve středu, kdy se Lvi v úvodním klání osmifinále CEV Cupu představí na palubovce Piacenzy. Italský celek má ve svém středu skutečné světové hvězdy – olympijského vítěze Francouze Antoinea Brizarda, čerstvého mistra světa Itala Yuriho Romana či Kubánce s brazilským pasem Yoandyho Leala. „Před pár lety jsem na ně koukal v televizi a teď je uvidím na druhé straně sítě. Co jméno, to pojem,“ okomentoval univerzál Lvů. „Doufám, že dostanu šanci třeba jen na pár výměn. Zkusit si tak přihrát jejich servis, který lítá rychlostí přes 120 km/hod… O takových zápasech sníte,“ přiznal smečař.

Co ovšem udělat, aby se ze sna nestala noční můra? „Bude to těžké. Piacenza je soupeř, který je o několik levelů výše než my. Můžeme jen překvapit,“ řekl Vodička. „Hlavně se jich nesmíme bát,“ nabádal Kollátor. Trenér Barrial má, zdá se, pro strach uděláno. „Pro co si jedeme? Pro výhru,“ dodal s úsměvem.

Sparta mlčí, Plzeň si stěžuje: Oslavy byly za hranou, škody budeme vymáhat