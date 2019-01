Praha - Oddíl sálové cyklistiky TJ Pankrác v sobotu uspořádal mezinárodní turnaj za účasti družstev ze čtyř zemí.

Utkání Pankrác Praha (Břetislav Kotulán, Daniel Jenšík) a RSV Zscherben (Daniel Leich, Norbert Seils). | Foto: GetPhoto/Martin Salajka

Kvalitní přípravu na klíčové boje o postup do nejvyšší soutěže v kolové absolvoval pankrácký pár Břetislav Kotulán-Daniel Jenšík. V roli pořadatele Pankrác Cupu obsadil konečnou pátou pozici, když předčil rakouský Schwechat.

Velmi důstojnou partii sehráli domácí proti RSV Zscherben, týmu první německé bundesligy. „Oni byli lepší, ale my jsme v zápase dvakrát minuli prázdnou bránu a třikrát trefili tyč,“ komentoval porážku 2:4 Daniel Jenšík. „Kolová je hlavně o chybách a těch jsme udělali víc my.“

Favorizovaní Němci v turnaji narazili na ještě připravenějšího soupeře, Start Plzeň. Západočeši dokázali v klíčovém duelu otočit nepříznivý stav a Pankrác Cupem prošli bez ztráty bodu. „Upřímně řečeno, do turnaje jsme vstupovali s přáním zvítězit, protože já už jsem dlouho žádný nevyhrál,“ usmíval se kanonýr šampionů Ondřej Kydlíček.

Turnaj se musel líbit. Solidní mezinárodní úroveň podpořila bezchybná organizace zástupců pankráckého klubu. Kéž by jim akce pomohla rozšířit členskou základnu, v současné době působí v TJ Pankrác jen dva registrovaní hráči, Kotulán a Jenšík.

„Budoucnost kolové je tady ohrožena, navíc Břéťa se po sezoně vrací do Brna,“ konstatoval Daniel Jenšík. „Mým cílem je jedině to, aby se tady hrálo dál a mělo to nějakou úroveň.“

Prvoligová dvojice v dané situaci čelí i problémům se samotnou přípravou. Tréninkový sparing tvoří několik bývalých hráčů Pankráce. „Trénují s námi čtyři starší pánové, a tak se proti nim snažíme hrát opatrně,“ popsal Jenšík. „Pak se to projevuje na turnajích, třeba dnes jsme hráli příliš nedůrazně,“ uzavřel v šestadvaceti letech nejmladší hráč oddílu kolové, jehož historie sahá do dvacátých let minulého století.

Pankrác Cup 2008 v kolové

TJ Pankrác–Zscherben (Něm.) 2:4, Start Plzeň–Schwechat (Rak.) 5:2, Loko Liberec–Kolárovo (SR) 3:2, TJ Pankrác–Schwechat 3:4, Start Plzeň–Kolárovo 6:2, Loko Liberec–Zscherben 5:0, TJ Pankrác–Kolárovo 4:7, Start Plzeň–Loko Liberec 7:5, Zscherben–Schwechat 5:1, TJ Pankrác–Loko Liberec 3:2, Start Plzeň–Zscherben 4:3, Schwechat–Kolárovo 1:5, TJ Pankrác–Start Plzeň 5:8, Loko Liberec–Schwechat 5:3, Zscherben–Kolárovo 5:2.

Konečné pořadí

1. Start Plzeň 5 0 0 30:17 15

2. Zscherben 3 0 2 17:14 9

3. Liberec 3 0 2 20:15 9

4. Kolárovo 2 0 3 18:19 6

5. TJ Pankrác 1 0 4 17:25 3

6. Schwechat 1 0 4 11:23 3