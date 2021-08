Urazil úžasnou cestu. Vždyť na evropském šampionátu před šesti lety se dostal do konečné nominace jako náhradník až na poslední chvíli. Od té doby však neodmyslitelně patří mezi česká lvíčata. „Na prvním srazu na Slovensku jsem byl vyjukaný, vůbec jsem nevěděl, co mě v reprezentaci čeká. Už tehdy jsem si pozvání strašně moc vážil a vážím si ještě víc toho, že jsem stabilně v reprezentaci tak dlouhou dobu. Myslím, že jsem vyrovnanější než na začátku,“ přemítá Mařík.

Od první chvíle ho vedle kvality zdobila poctivost a zodpovědnost. A stále patří k jeho největším devízám. „Určitě za to může ten přístup. Nemyslím si o sobě, že jsem extra fotbalista v porovnání s klukama, kteří hrají s námi, jsou perfektní na balonu. Snažím se pracovat s myšlenkami, zapojovat čtením hry, které mi hodně pomáhá, ale ve finále jsem jen jeden článek z patnácti v týmu,“ uvědomuje si pražský obránce.

Postupně se vypracoval v jistého zadáka, který minimálně chybuje. „Ze začátku jsem hrál ve vyšším postavení, někdy záložníka, párkrát na hrotu, ale práce zády k bráně soupeře není nic pro mě. Mám radši vše před sebou, z toho vyplynulo, že jsem víceméně zakotvil na pozici obránce, i když v malém fotbale se velmi často rotuje,“ líčí student ekonomie.

Mužstvu dodává klid a rozvahu, čímž optimálně zapadá do ofenzivně laděných pětek. „I to postupem let vyplynulo. Vždycky sleduji, v čem jsou moji spoluhráči dobří a jak se to dá co nejlíp nakombinovat, aby celá pětka byla silná. Nejsme tu jen kreativci, patří k tomu i hráči, co do toho někdy říznou, někoho vzadu zboří. Myslím, že mě vystihuje pojem klidná síla,“ uvažuje Mařík nad charakteristikou, kterou ho popsal generální manažer reprezentace Petr Brejla.

V Kyjevě ho čeká zbrusu nová role. Už od čtvrtka povede český národní tým do bojů o světové medaile s kapitánskou páskou na ruce. „Je to pro mě obrovská čest. V juniorce už mám pár let za sebou a tímhle se pro mě osobně dokončil vývoj z mladého náhradníka, kterým jsem byl před Eurem 2016,“ popisuje Mařík.

Bude jiný kapitán než mostecký hromotluk Haspra. „Určitě nehodlám s touhle funkcí měnit svoje chování, ani by to nebylo dobře. Nerad mluvím o sobě, ale sám sebe bych rozhazoval, kdybych dělal něco jiného, než na co jsem zvyklý,“ povídá obránce.

Ovšem bude-li potřeba, umí i zvýšit hlas. „Kdyby si o to někdo vysloveně koledoval, nevyhnu se tomu. Pamatuji si poslední sraz v roce 2018 v Maďarsku před mistrovstvím světa, kde jsme byli trochu poškození penaltou pro domácí, na kterou jsme zareagovali gólem a pak jsem si zanadával od plic. Cestou zpátky se dost propíralo, zda jsem to byl já,“ usmívá se Mařík.

Před třemi lety v Praze vyhrál český výběr světový šampionát do 21 let, teď usiluje o titul v kategorii do 23 let. „Tým se z velké části obměnil, máme devět nováčků, což je daleko víc než na předchozích šampionátech, je to dané i situací okolo covidu. Poslední sraz juniorské reprezentace jsme měli v lednu 2019, což je dva a půl roku zpátky, takže výběr reprezentace probíhal na základě jarní části Superligy až po Superfinále,“ zmiňuje.

Mařík si uvědomuje, že jde o zcela jiný tým, než který nastupoval v Praze 2018. „Těžko se to srovnává. Samozřejmě odešli vynikající borci jako kapitán Lukáš Haspra, Břéťa Tvrzník, Venca Šlégr. Postupně si tak zvykáme i na hru s novými gólmany. Věřím, ze svou roli zvládnou velmi dobře a se Zálesem i Víťasem si pomůžeme ve hře stejně jako dřív s Vencou,“ má jasno.

Český celek určitě patří mezi velké favority mistrovství světa v Kyjevě. Základní skupinu rozehraje ve čtvrtek ve tři čtvrtě na pět středoevropského času proti Gruzii. V pátek ve tři čtvrtě na sedm se utká s Indií a v sobotu od osmi hodin večer s Kolumbií.

Do nedělních bojů o medaile postupují dva nejlepší celky skupin. „Míříme na nejvyšší příčku, ale taky si uvědomujeme, že jsou tady Slováci a skvělí Kolumbijci, kteří nás kvalitně prověřili už v Praze, kde se také umístili na medailových pozicích. Nikdy se nedá podceňovat domácí tým, takže i s Ukrajinou musíme počítat. Uvidíme, jak se budou prezentovat Moldávie s Gruzií. Vybavuji si, jak Kazachstán na dospělém Euru 2016 vypálil všem rybník. Vše je před turnajem otevřené. Doufáme, že získáme medaile a snad té zlaté barvy,“ hlásí český kapitán.