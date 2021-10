Macík si v generálce na dakarskou rallye chtěl v Maroku otestovat nové auto. S Arnoštem, jež zastupuje novou generaci aut, byl nadmíru spokojený a rozhodování měl o to těžší. „Celý test dopadl nadmíru spokojeně. Auto jako celek fungovalo výborně až na pár detailů, které jsme odhalili. Díky tomu bude Arnošt připravený, troufám si říct, na 100%. Můžeme říct, že na 99, protože je to pořád jenom technika,“ uvedl rodák z Benešova.

Do startu Dakaru zbývá dva a půl měsíce a Macík prozradil, že je málo času, aby vše s týmem stihli zařídit. „Je do toho zapojeno neuvěřitelné množství lidí,“ dodal ve videu na sociálních sítích 32letý pilot. Na klíčovém rozhodnutí se vyjma něho podílel celý tým – od mechaniků, posádky až po nejvyšší vedení. „Dal jsem si práci, abych si se všemi promluvil, všech se zeptal a rozhodování bylo těžké celé Maroko. Strávili jsme celou dobu na telefonu, abychom ho udělali,“ podotkl účastník posledních devíti ročníků slavného závodu.

Po závodě v Maroku, ze kterého si nakonec odvezl třetí místo v celkovém umístění byl Macík přitom na vážkách. Rozhodování bylo 50 na 50. Auta jsou výborná. Pro Karla hrála plus dvojnásobná účast na Dakaru, Arnošt disponuje novým konceptem. „Obě auta se chovají podobně. Mají stejnou převodovku, nápravy, mají trošku rozlišné šasí a spoustu dalších věcí,“ prozradil Macík

Nakonec po dlouhé úvaze se rozhodl pro Karla, který se tak podívá na třetí dakarskou rallye. „Neřekl bych, že to bylo úplně technické rozhodnutí, ale spíš emoční z mé strany. Karel si zaslouží jet třetí Dakar, je to perfektní auto, technika, a když se poštěstí, bude mít nové srdce,“ odtajnil jezdec. Do Saudské Arábie se zkraje ledna podívá i Arnošt. V jaké roli, se ale Macík zatím zdráhal říct.