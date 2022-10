„Byla doba, kdy jsem tuhle odvetu pustil z hlavy a přestal věřit, že to vůbec někdy klapne. Čtyři roky čekání jsou teď u konce. Doufám,“ uvedl na svém instagramovém profilu Kincl.

„Ve finále cítím, že je teď ideální čas. Ve střední váze jsem se zabydlel, nasbíral zápasnické zkušenosti a vím, jak se k přípravě postavit. A ano, je to pro mě osobní. Je to parádní náboj do tréninků, jen musím udržet nervy na uzdě. Bude to velký,“ dodal.

„Pro Patrika Kincla je to možná osobní, pro mě je to pouze splnění mise a slibu fanouškům, že pás bude do konce roku zpátky,“ vyjádřil se k chystané bitvě Vémola.

Situace mezi oběma špičkovými bijci je pořádně napjatá už od jejich prvního vzájemného duelu. Tehdy se psal rok 2018 a oba zápasili v konkurenční organizaci XFN. Z vítězství ve sledovaném duelu se tehdy radoval Vémola, který ale zvítězil až na body. Prakticky od té doby se mezi fanoušky mluvilo o odvetě, která ale přichází až o čtyři roky později.

Vémola od té doby nastoupil ke třinácti zápasům a prohrál v jediném. V nedávné minulosti laboroval se zraněním ruky, vrátil se ale opět vítězně a získal titul v polotěžké váze. Vůbec naposledy se pak představil na pražské Štvanici proti Srbovi Aleksandaru Illičovi, kterého přesvědčivě porazil. To Kincl stihl osm duelů a sedm vítězství. V Oktagonu je zatím kratší dobu, ale hned svým prvním zápasem v organizaci si přisvojil mistrovský pás, který v září v Brně s přehledem obhájil.

Teď skutečně přichází velké zúčtování. Mezi oběma zápasníky se totiž vytvořilo velké nepřátelství, které oba přiživují častými slovními výpady proti svému sokovi. Potvrdil to i poslední turnaj Oktagonu, kde Kincl obhájil pás ve střední váze. „Nechci si kazit večer touto osobou,“ řekl Kincl k tehdy ještě nejisté odvetě rovnou v kleci.

Sám Vémola se ale k mikrofonu stejně prodral a sebevědomě vyhlásil: „Se*u na Patrika Kincla. Na konci roku budu mít ten pás já!“

Možnost získat pás Vémola skutečně dostane. Potvrdí svoji dominanci v českém MMA? Nebo si Kincl užije sladkou odplatu? To se dozvíme už 30. prosince na turnaji v O2 areně.

