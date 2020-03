Někdo se rozhodl pro urychlený návrat, jiní v cizině vyčkávají, někomu výjimečná situace nedovolila odcestovat.

Z portugalského kempu se předčasně vrátila světová rekordmanka v hodu oštěpem Barbora Špotáková. „Nechtěla do karantény. Portugalsko není na seznamu ohrožených zemí. Návrat ale o týden urychlila, rozhodla se, že nebude riskovat,“ uvedl trenér atletů Dukly Praha Jiří Šimice.

Naproti tomu velká atletická skupina zůstává v jihoafrickém Potchefstroomu podle plánu až do 27. dubna.

„Jihoafrická republika také nepatří do rizikové oblasti. Omezení tam zatím nejsou, takže tam trénují dál. Návrat se bude řešit operativně,“ sdělil Šimice.

Hejnová odletěla, ale bez trenérky

Dva úspěšní reprezentanti měli do JAR v minulých dnech namířeno, ale vyšlo to jen překážkářce Zuzaně Hejnové, která tam odletěla v neděli přímo z dovolené v Egyptě.

Ovšem znamenalo to, že se na místě bude muset obejít bez své trenérky. Ta už z Prahy kvůli omezení z české strany neodcestovala.

Smůla potkala koulaře Tomáše Staňka. „Měl jsem po zkrácené halové sezoně dovolenou, a když jsem se vrátil, bylo už na odlet pozdě,“ krčil rozpačitě rameny. „Teď trénuju na Strahově, ale v nafukovací hale, protože Rošického stadion je zavřený,“ říkal nevesele.

V pondělí z USA přicestoval Jakub Holuša. Jeho polská tréninková skupina se rozhodla odjet a český mílař tam nechtěl zůstat sám. Doma jsou už také bikeři v čele s Ondřejem Cinkem, kteří pobývali na Mallorce.

Předčasný návrat ze Španělska zvolila rovněž mládežnické atletická reprezentace. „Vraceli jsme se v neděli večer posledním spojem z Valencie,“ hlásil oštěpařský trenér David Sekerák. Jeho japonská svěřenkyně Haruka Kitagučiová nabrala směr Tokio už o den dříve.

Do zmíněného Portugalska se po týdenním pobytu doma vrátil kanoista Martin Fuksa. A hodlá tam strávit minimálně tři týdny.

„Možná pak nebude možné vrátit se do Česka. To by nám zase tak úplně nevadilo. Tréninkové možnosti máme skvělé, ale po pravdě bych byl za tři neděle zase rád doma,“ přiznal.

Joglová přestává řešit olympiádu

Další z úspěšné vodácké party Josef Dostál trénuje dál společně s kajakářským druhem Radkem Šloufem v daleké Kalifornii.

„Rozhodli jsme se na soustředění zůstat. S cizími lidmi tu do styku vesměs nepřicházíme a v naší oblasti ani moc nakažených není. Nejrizikovější se zdá být cesta domů, kterou budeme muset podniknout tak jako tak, a je jisté, že s rouškou a dvoutýdenní karanténou,“ prohlásil Dostál.

„Situaci určitě nebereme na lehkou váhu. Naopak jsme z toho dost špatní a bedlivě sledujeme nové informace nejen od nás,“ pokračoval.

„A proč už dávno nejsme doma? Chceme se co nejlépe připravit na olympiádu. To ovšem neznamená, že půjdeme přes mrtvoly. Jakmile by došlo ke komplikacím, zdraví je na prvním místě,“ dodal s tím, že návrat mají naplánovaný na 4. dubna.

V keňském Itenu zase pobývá vytrvalkyně Marcela Joglová. Chtěla se připravit na dubnový Rotterdamský maraton a nominovat na olympiádu. Tato vize se ale postupně rozplynula.

„Je jasné, že Tokio teď nemá cenu řešit, ale dojedeme původní plán a potom si třeba jen jako test něco individuálně zaběhnu. Pak se uvidí, ale je jasné, že forma se nedá udržovat donekonečna. Přestože bych ji ráda prodala v závodě, nejde nic dělat. Teď musí jít takové ambice stranou,“ vzkázala z vysokohorského kempu.

Co se týká odjezdu z Afriky, nemá v tom úplně jasno. „Evropa je na tom teď mnohem hůř než Afrika, ale to se může rychle změnit. Zatím je tady ale klid a dá se v pohodě běhat. Přijel za mnou i trenér, a tak trošku čekám, jak bude reagovat. Zatím ale zůstáváme.“