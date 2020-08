Snil o tom každý kluk, přála si to každá holka. Strávit tak týden se svým idolem. Ale on se vůbec nechová jako modla, trénuje přímo vedle – směje se stejně a někdy taky vzteká. Pražští Lvi po roce pořádali kemp v Litomyšli. Na jedno místo se vměstnalo 140 členů oddílu stejných práv si užívali žáčci i reprezentanti z extraligového áčka.

„Dojmy jsou jen pozitivní. Všichni trenéři, hráči i děti jsou nadšení,“ přiblížil Tomáš Pomr, sportovní ředitel klubu a trenér mužů v jedné osobě.

Ono se není čemu divit, na východě Čech našli pražští volejbalisté dokonalé podmínky. K dispozici měli dvě haly, antukové kurty, na výběhy mohli využít atletický stadion i venkovní terény, samozřejmostí byla posilovna, benefitem bazén.

„Navíc máme s sebou odborníka na kondiční přípravu a fyzioterapeutku. U nich se vystřídají všechny kategorie. Udělají každému diagnostiku, aby věděl, na co se má zaměřit,“ pochlubil se Pomr servisem, který nemá řada hokejových či fotbalových oddílů.

Jako ve Friedrichshafenu

„No, moc extraligových týmů na soustředění s mládeží asi nejezdí,“ přemítal kapitán české reprezentace Jakub Janouch, jenž v létě posílil Lvy. „Je skvělé, že děti mohou vidět starší kategorie své vzory. Zatím jsme prohodili jen pár slov. Jsou takové nadšené. Některé se stydí, jiné chtějí podpis, jen tak si plácnout,“ prozradil elitní nahrávač, který se zájmem pozoroval um svých následovníků.

„Hned jsem si všiml, že je trénink baví. Nejsou na něm za trest. Jejich zápal je až nakažlivý, na nic si nestěžují a chtějí se něco naučit,“ popisoval volejbalista, který strávil poslední dvě sezony ve Friedrichshafenu.

Zatímco v Česku se o propojení mládeže s áčkem často jen hovoří, v Bundeslize jde o naprostou samozřejmost. „Spolupracovali jsme se základními i specializovanými školami. Nešlo vždy jen o zdravé děti,“ líčil Janouch.

Každý hráč šel čtyřikrát za sezonu do školy, kde trénoval, rozdal kartičky a podpisy, vyfotil se s dětmi. „Jsem moc rád, že jdou podobnou cestou i Lvi. A ono se to vyplatí. Vy uděláte radost dětem a ony vám přijdou fandit. Věřím, že nás letos dotlačí ke skvělé sezoně,“ doplnil.

Do neznáma. Cesta poháry začne v Lotyšsku

„Kde jen najdu toho správného zvěda?“ tahle myšlenka prolétla hlavou Tomáši Pomrovi bezprostředně poté, co se dozvěděl los osmifinále poháru CEV. Jméno lotyšského protivníka RTUR J?rmala trenérovi Lvů pranic neříkalo. „Sílu J?rmaly nejsem schopný odhadnout. Ale určitě jsme spokojeni s polohou města. Někam dál na východ by se nám nechtělo,“ líčil kouč pražských volejbalistů. „S těmi informacemi to ovšem bude horší. Jediný lotyšský volejbalista, kterého znám, je Toms Vanags, jehož čeká třetí sezona na Odolce,“ přiznal. Pak jej ovšem napadla spásná myšlenka. „Internet říká, že je RTUR historicky jedním z nejúspěšnějším klubů Lotyšska. Opírá se o podporu univerzity. Jedná se o podobný systém, jako třeba v USA. Nejpodstatnější pro nás je, že loni nastupoval v Baltické lize, kde se potkal s Talinem, v němž působil Matěj Šmídl. Už jsme si psali a brzy si i zavoláme,“ našel Pomr relativně brzy vhodného špiona. Kdyby snad tento pramen selhal, mají Lvi v rukávu ještě jeden trumf, sérii totiž začínají (8.–10. října) v lázeňském letovisku ležícím asi 25 kilometrů na západ od hlavního města Lotyšska Rigy. A v odvetě (13.–15. října) na Podvinném mlýnu už tak nebudou stoprocentně tápat. „To považuji za velikou výhodu. I jinak se cítíme být favority,“ dodal.