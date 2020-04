S trochou nadsázky se dá říct, že nejhůř jsou na tom v čase koronavirové nouze hráči šipek. Proč? Spojují totiž obě výše zmíněné kategorie. Také šipkařské soutěže se v současnosti nekonají a tisíce hráčů tak svrbí ruka. Šipky jsou navíc specifické v tom, jak moc jsou provázané s restauračním byznysem.

Drtivá většina ligových týmů všech úrovní má hrací místa v hospodách, pro které bývají elektronické terče vítanou cestou k výdělku.

Zatím je vše ve hvězdách

„Je otázka, kdo to teď přežije. Vidím to na chmurné časy,“ říká Petr Šulc, předseda Středočeského oblastního šipkového svazu, spadajícího pod celostátní UŠO. Na starosti má ligové i pohárové soutěže v Praze a středních Čechách, kterých se účastní tisíce hráčů a hráček. Jen v lize nastupuje v tomto regionu přes 2500 registrovaných šipkařů.

Tak jako v ostatních sportech i v elektronických šipkách je veškeré dění v hlavním městě a okolí od poloviny března přerušeno. Od extraligy, v níž působí řada elitních reprezentantů, až po třetí ligu, v níž se hraje převážně „na žízeň“. Zrušení zřejmě nemine červnové mistrovství ČR družstev ani evropský šampionát.

A prognóza? „To nikdo neví, dokud nám stát nedá nějaká konkrétní data,“ říká Šulc. „Katastrofický scénář je, že se to prostě odpíská. Optimistická varianta zatím počítá s tím, že se situace od 1. května vrátí do normálu, otevřou se hospody a pak by se alespoň liga mohla do konce června dohrát,“ dodává s tím, že to vše je zatím ve hvězdách. „Zaručené“ informace se mění den co den.

Hospody v ohrožení

Zde se znovu vrací provázanost šipek s hospodským prostředím. Terče a pivo představují tradiční kombinaci, jenže řada restauratérů vinou současných opatření zkrachuje. Ve vážných potížích jsou ostatně i jejich subdodavatelé.

„Budou zavírat hospody, hodně jich nepřežije. Budou se z nich odvážet terče (většina provozovatelů má šipkové automaty pronajaté, pozn. red.) a nebude kam je dát. To je likvidační,“ varuje Šulc, který se navíc bojí toho, že lidé budou i po ukončení omezení pohybu opatrnější než dřív.

Pokud jde o samotný středočeský svaz, ten vyčkává. „Peníze na sezonu máme vybrané. Leží na účtech a nikdo je samozřejmě nebude používat na něco jiného,“ říká Šulc o financích, které jsou na konci sezony rozdělovány mezi nejúspěšnější týmy.

Podobné je to i se soutěžemi jednotlivců: v jackpotu Středočeského poháru, populárního celoročního seriálu turnajů pro širokou šipkařskou veřejnost, bylo před nuceným přerušením soutěží přes 400 tisíc korun. Najdou nastřádané odměny brzy své adresáty?