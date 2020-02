Co se s Olympem stalo v novém roce?

Vlastně nic, začalo se nám „jen“ dařit. My jsme nehrály špatně, ale potřebovaly jsme jeden dobrý výsledek. Ten přišel a všechno se zlomilo. Vezměte si naše zápasy na podzim. Kolik jsme prohrály koncovek a tiebreaků?

Najdete konkrétní zlomové utkání?

Asi čtvrtfinálový dvojzápas Českého poháru s Ostravou, který se pro nás nevyvíjel úplně ideálně. Přesto jsme postoupily a začaly si věřit. Jak se říká, naskočily jsme na vítěznou vlnu.

Druhá nejvýznamnější soutěž Česka na vás letos měla pozitivní dopad. Je vítězství ze semifinále nad Prostějovem vaším dosavadním výsledkem sezony?

Ano, to nikdo nečekal. Hrajeme teď vážně dobrý volejbal, jaký bychom si představovaly.

Poté ovšem přišlo finále s Olomoucí, v němž jste vedly 2:0 na sety a nestačilo to. Čím si obrat vysvětlujete?

Olomouc má zkušenější volejbalistky než my. Hrály více finále těžkých utkání. Čekalo se, že nás porazí. My jsme vzdorovaly, dva sety byly o kousek lepší. Pak trenér soupeřek vystřídal nahrávačku, blokařku a libero, které zahrály výborně.

Máte tedy užší kádr?

O něco máme. My ale nepotřebovaly střídat.

Mluvila jste o zkušených hráčkách. Ty už v Olympu taky najdeme (cizinou prověřené reprezentantky Smutnou a Purchartovou). Jaké to je jim velet z pozice kapitánky?

To my neřešíme. Pokud potřebuji poradit, klidně za nimi zajdu. Když mám na něco názor, neskrývám ho. Žádná z nás to nebere špatně. Že jsem mladší, nevadí.

Vaše vystoupení na Final four mělo poměrně veliký ohlas. Komentovali ho i lidé mimo volejbal. Co pro vás zviditelnění znamená?

Taky jsem to zaznamenala. Chvála na náš volejbal mě pochopitelně potěšila. Na televizi se dívali i ti, co by do haly nikdy nepřišli. Těch, co do ní teď chodí, je ovšem stále více. Na Olympu máme plno, což je moc příjemné.

Pojďme ke Šternberku. Co duel rozhodlo?

Tohoto utkání jsem se docela bála. Přece jen jsme ve čtvrtek hrály v Ostravě. Sice se po výhře regeneruje snadněji, ale tiebreak a pětihodinová cesta se na vás projeví. A co rozhodlo? To, že jsme se dokázaly koncentrovat a nepodléhaly uspokojení. Dobře jsme servírovaly, a ony tak měly problémy s přihrávkou.

Postoupily jste na čtvrté místo. Je to pro vás teď důležité?

Být šesté bylo docela nepříjemné. Tím, že se posunujeme, si dokazujeme, že jsme na dobré cestě. A play-off se blíží.

Příště jedete do Prostějova. Máte na další senzaci?

Pokud budeme koncentrované, můžeme vyhrát. Každý tým v extralize je letos hratelný.