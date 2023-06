Už potřetí v kariéře si vyzkouší, jaké je si zahrát nejlepší soutěž na světě. Kapitán české florbalové reprezentace a jedna z opor mistrovského Tatranu Ondřej Němeček míří opět do Švédska. Na další dva roky se upsal tamější Storvretě. V týmu potká i krajana, dalšího střešovického odchovance a největší tuzemský talent současné generace Filipa Langera.

Foto: Český florbal

„Jsme neuvěřitelně šťastní, že se nám podařilo získat špičkového obránce, který patří mezi světovou extratřídu a má nejlepší florbalová léta před sebou. ‘Óňa’ se rozhodl hrát v rudém dresu minimálně dva roky. Nejen já, ale i naši fanoušci se těší, až jej uvítáme v IFU Areně,” řekl k Němečkově přesunu do Švédska místopředseda Storvrety Henrik Ededahl.

Němeček se v novém působišti potká s Filipem Langerem, který se do kádru orlů z Uppsaly přestěhoval nedávno z Kalmarsundu. Oba dva odchovanci střešovického Tatranu spolu hráli v jedné formaci v ligové sezoně 2020/21, po níž český hvězdný útočník zamířil na sever Evropy.

„V mém rozhodování hrálo roli více faktorů, šlo zejména o ambice týmu a kvalitu kádru, kterým Storvreta disponuje. Vliv na rozhodnutí měl i přestup Filipa Langera, v neposlední řadě jsem po krátkém angažmá v Pixbu a dvouleté anabázi v Linkopingu chtěl vyzkoušet další tým ve švédské lize,“ uvedl k přestupu do Švédska Němeček.

V nejvyšší mužské soutěži odehrál obránce, který byl v uplynulém ročníku vyhlášen jejím nejužitečnějším hráčem, 171 duelů s bilancí 89+118, dvakrát v řadě dovedl s kapitánskou páskou Tatran do superfinále. Letos v dubnu se s ním po loňské porážce dočkal vytouženého titulu.

Do Švédska se vydává Němeček potřetí v kariéře a opět zavítá na jinou adresu. V roce 2017 strávil měsíc v Pixbu Wallenstam, dvě sezony pak působil v Linköpingu, odkud se do Česka před třemi roky vrátil. „Osobně bych se chtěl co nejrychleji aklimatizovat v týmu a lize, získat herní klid a dostat se do role klíčového hráče. Očekávání budou vysoká po minulé sezoně a doufám, že se nám podaří stejný úspěch jako s Tatranem,“ dodal k nové výzvě 24letý bek.

Němeček byl na uplynulém mistrovství světa zvolen do All Stars týmu. Český tým dovedl v roli kapitána k bronzu na Světových hrách a naposledy minulý rok v listopadu ke stříbru na šampionátu ve Švýcarsku. Ve sbírce má také bronz z mistrovství světa v roce 2021.