Jste v play-off. Ulevilo se vám?

Přiznám se: ulevilo. Jako už jsme mnohokrát říkali, předkolo je zrádné. Osobně jsem ho sice nikdy nehrál, ovšem Lvi do něj loni nastoupili. A vypadli. Podobné zážitky ve vás zůstávají. Je skvělé, že jsme se mu letos vyhnuli a můžeme se v klidu připravovat na play-off.

Jasno bylo po druhém setu, i když jste ho prohráli. Ve stejnou dobu totiž Karlovarsko zdolalo Ostravu. Sledovali jste to na lavičce?

Vůbec ne. Osobně jsem ani neznal postupovou matematiku, soustředil jsem se jen na zápas s Brnem. Teď se chystá play-off, v němž neexistuje kalkul. Potřebujeme vítězit a udržet si sebevědomí. Musíme jít naplno do každého míče. Nic jiného mít v hlavách nesmíme.

Lvi Praha – Volejbal Brno 3:1 (25, -22, 27, 22)

Lvi: Mihajlovič, Šulc, Krajčovič, Bartůněk, Douglas-Powell, Král, libera Kovařík a Ježek. Střídali: Svoboda, Toman. Trenér: Pomr.

Volejbal: Truong, Hrazdíra, August, Římal, Licek, Pražák, libero Lžičař. Střídali: August, Handlíř, Jakubec. Trenér: Marek.

Tak jako v duelu s Brnem? Co ho rozhodlo?

Nehráli jsme excelentně, ale dobře ano. Klíčový byl první set, ve kterém jsme účelně bránili a ukázali Brnu, že jsme na něj dobře připraveni. To mu nahlodalo sebevědomí, což bylo hned znát. A ještě jedna důležitá věc: ze svého standardu jsme neslevili.

Během klání i po něm se snesla vlna kritiky na sudí. Těm se zápas nepovedl. Nicméně: nebylo by na místě (s vidinou play-off) udržet více nervy na uzdě?

Ano, je pravda, že se rozhodčím utkání nepovedlo. Sporných míčů bylo více než obvykle, často opačně odpískaných. Pozor! Na obě strany. Nakonec je dobře, že jsme vyhráli zápas, ve kterém jsme cítili křivdu. Vlastně jsme absolvovali mentální trénink. Máme šanci se na tyto pocity připravit. Je třeba si říct: do play-off se nenecháme výroky sudích rozhodit. Ale to se lépe plánuje, než realizuje.

Budete hrát s Libercem, nebo s Brnem. Koho byste si přál víc?

Jde o silné soupeře: Brno hlavně doma skvěle podává, Liberec by mohl své zkušenosti prodávat. Ale označit jedno mužstvo? To by se mi mohlo posléze vymstít.

Jaká je motivace pro poslední zápas na palubovce Beskyd?

Co říká matematika?

Při souhře výsledků (prohře Liberce doma se Zlínem 0:3 či 1:3) předstihnout Severočechy.

Vidíte, to je ohromná motivace. Bylo by skvělé hrát více zápasů play-off doma.

Splnili jste první úkol. Nastal čas pro malou oslavu?

Rozhodně ne, sezonu čeká nejdůležitější část. Pak bude na oslavy dost času a věřím, že pro ně i pádný důvod. Nedělal bych událost z toho, že jsme v play-off.

Kam sahají vaše ambice?

Nerad mluvím o čtyřce, o finále… Mou ambicí je hrát kvalitní volejbal, vyhrát každou výměnu, set i zápas. Pojďme dát maximum energie do následujících utkání. Pak se vše sečte a uvidíme kam nás to dovede.

Základní část jste dobře otevřeli, pak přišla výsledková krize, kterou jste v závěru zažehnali. Co si z ní odnést do play-off?

Jen málokdy projdete sezonou bez zaváhání – 22 zápasů je na to moc. Černá série přijde a je důležité, jak se s ní vypořádáte. Nás nesrazila, vyhrabali jsme se z ní a hrajeme dobře. Máme formu a i díky krizi ideální mentální rozpoložení pro play-off.