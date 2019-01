Praha /ROZHOVOR/ - Přes čtyřicet týmů z celého světa bude v Praze soupeřit o vítězství v 13. ročníku Mezinárodního turnaje v kanoepolu. Soutěž se koná o nadcházejícím víkendu v Praze Braníku v zátoce u Branických ledáren. S nepříliš rozšířeným vodním sportem na pomezí klasického vodního póla a jízdy na kajaku hovořil v rozhovoru Petr Ježdík, trenér a aktivní hráč kanoepola.

Cílem hry je dát co nejvíce branek, míč se smí přihrávat rukou i pádlem, „kroky“ (přesněji pohyb s míčem odloženým na lodi) jsou zakázané, obdobou driblingu je předhazování si míče před sebe na vodu. | Foto: www.kanoepolo.cz

Jak došlo k založení pražského oddílu kanoepola? Jak je klub aktivní?

O tom koluje řada fám a polopravd. Legendy mluví o první generaci kanupolistů kolem Honzy Šupa a KVS Praha v Podolí, kteří přes noc okopírovali nějakému Australanovi loď, zatímco si prohlížel památky v Praze. Pak se vybavení i lidi různě stěhovali mezi Vltavou, Džbánem, až se vrátili znovu na Vltavu na současné místo v zátoce u Branických ledáren pod střechu loděnice TJ Kotva Braník. Do začátku roku 2012 nás nebylo víc než 20, z toho aktivních tak deset. A to v celé zemi. Od loňska tu máme kompletní omlazení a progres na cca 60 aktivních členů ve věku od patnácti do padesáti let, v kategoriích ženy do 21 let, muži do 21 let, ženy nad 21 a muži nad 21 let. Současný reprezentační tým máme v obou kategoriích pod 21 let a formujeme opět seniorské týmy. Letos přibyl aktivní tým v Jablonci, z čehož máme velkou radost.

Jak jste se ke kanoepolu dostal vy?

Jako malý špunt, když mi bylo asi jedenáct, v loděnici dětské vodácké skupiny Šán sídlící naproti plaveckému bazénu v Podolí. Dělali jsme si vlastní lodě podle australského vzoru a pak to plácali na Vltavě nad veslařským ostrovem. Tak jednou dvakrát za měsíc, takže se nedalo mluvit o nějakém velkém hraní. Nicméně o pár let později se do Čech vrátil z erasmu Tomáš Doležal, který hrál za Mnichov, a že by jako rád, kdybychom mohli v Čechách taky mít aktivní klub. Slovo dalo slovo a pár nadšenců motajících se v té době kolem whitewater rodea a slalomu včetně mě se dalo dohromady a začalo trénovat na první mezinárodní mistrovství 2001 v Bydgoszczi. No a pak to už šlo ráz na ráz.

Je kanoepolo divácky atraktivní sport? Na co se diváci mohou těšit?

No tak určitě. Na atraktivnosti dodalo zvlášť v posledních letech pravidlo shotclocku, kde útočící tým musí vystřelit do 60 sekund na soupeřovu branku, jinak přijde o míč. Tím se celkově hra zrychlila a přestalo se zdržovat, zvlášť v hodně důležitých a vyrovnaných zápasech. Každopádně pro diváky to není jen o tom, že by viděli nějaké prudké srážky a souboje, je to hodně i o taktice, přeci jen ty lodě mají nějakou setrvačnost a je ve hře nutno myslet hodně dopředu, číst hru, číst protihráče. Kromě střel na brány a rychlých protiútoků je tedy třeba hodně atraktivní začátek hry, kdy rozhodčí hodí míč doprostřed hřiště a z každé strany se rozjede jeden hráč a snaží se míč získat. Občas tak vidíme i lodě ve vzduchu, nebo třeba pěkně rozvířenou vodu, jak se ti dva o míč perou.

Kanoepolo je sport s poněkud matoucím názvem. Ve skutečnosti se totiž nehraje na kánoích, ale na kajacích a je hybridem mezi vodním pólem a jízdou na kajaku. S vodním pólem má společný míč, velikost hřiště a z pohledu diváka-amatéra i zdánlivou brutalitu. Během dvou desetiminutových poločasů se na hřišti může pohybovat 5 hráčů z každého ze dvou týmů, střídání znavených hráčů je povoleno i během hry. Cílem hry je dát co nejvíce branek, míč se smí přihrávat rukou i pádlem, „kroky" (přesněji pohyb s míčem odloženým na lodi) jsou zakázané, obdobou driblingu je předhazování si míče před sebe na vodu.

V pravidlech je zákaz hraní pádlem, pokud se soupeř snaží hrát rukou. Stačí tohle pravidlo pro zajištění bezpečnosti?

To je trochu jednoduchý výklad, ale v zásadě ano, pokud někam jdete rukou, nemělo by tam být soupeřovo pádlo, stejně tak jsou zakázány údery lodí do těla nebo i kolmé nárazy do lodí, zabírání o cizí loď či sahání na cizí vybavení.

Jaká zranění jsou při zápasech nejčastější? Jaká sis ze zápasu odnesl například ty? Kolikrát ses topil?

To je těžký, když hrajete proti začátečníkům, je to pohoda. Když hrajete proti profíkům, je to pohoda. Nejhorší je, když hrajete proti někomu, kdo si myslí, že to umí, a neumí to. To vás občas plácne přes ruce nebo píchne lodí do břicha a to může trochu bolet. Takže sem tam nějaká ta modřina, poškrábaný ruce, když má člověk smůlu, tak nějaká ta kostička lupne, naražená žebra taky docela člověka naštvou. O topení to moc není, hraje se na klidné vodě, a když je nejhůř, tak prostě vylezete z lodě a je to v cajku.

Může si někde kanoepolo vyzkoušet i člověk, který nikdy v kajaku neseděl?

Určitě. Tréninky máme v letní čas každé úterý a čtvrtek od půl šesté, každou středu od čtyř. Středa je víc vyhrazena pro děti a začátečníky. Pokud však mají případní zájemci čas jen mimo středu, mohou samozřejmě přijít i jindy. Ideálně kdyby mi dali vědět na zkusim@kanoepolo.cz nebo na telefon 774 579 774. Momentálně preferujeme nejvíce mladé, sportovně nadané ve věku 15 až 21 let včetně, nabízíme několik druhů podpory na vybavení v rámci možností sponzoringu atd. Samozřejmě kanupolo je otevřené i pro starší. Mladší patnácti let momentálně nevyhledáváme, protože na ně už bych asi neměl čas. V budoucnosti se však vydáme jako klub i tímto směrem. Rozhodně, pokud přemýšlíte co dělat za sport a nechcete do míče jen kopat, nebo plácat nějakou raketou, kanoepolo je jasná volba. Pro představu jak vypadá zápas v kanoepolu, se můžete podívat na internetu na video. Zejména začátek hry, kdy dva hráči pádlují plnou rychlostí k míči, který je uprostřed hřiště, vypadá působivě.

Petr Ježdík je aktivním hráčem a šéftrenérem, který se v průběhu aktivních čtrnácti sezón zúčastnil mnoha evropských i světových soutěží, kde reprezentoval barvy České republiky a Maďarska v mezinárodních soutěžích, v národních soutěžích pak několik evropských klubů jako CDPA (Portugalsko), Las Rozas de Madrid (Španělsko), SNAP Roma, GC Polesine, CK Academy Roma, SS Lazio Roma (Itálie), KV Nürnberg (Německo). V současnosti se vrací s nabytými zkušenostmi zpět do Česka a s novozélandskou podporou prosazuje české barvy na mezinárodním poli.

Simona Malkovská