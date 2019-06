V derby může startovat kůň jen jednou v životě. Ve třech letech. Fakt, že není možná oprava, zvyšuje samozřejmě napětí majitelů, trenérů, žokejů i diváků. Být zapsán doživotně v listině vítězů je sen, který se splní málokomu, ale všichni v něj věří.

Také proto se říká, že derby nevyhrává nejlepší, ale nejšťastnější. Pravda, je to trochu nadsazené rčení. Rozhoduje především výkonnost koně. Ovšem trochu štěstí je vždycky určitě potřeba.

Bude ho jistě potřebovat i vítěz letošního Českého derby. Na sobotním startu se na závodišti ve Velké Chuchli objeví 16 účastníků, tedy maximální možný počet startujících, který dovoluje šířka pražské dráhy.

Dostih roku nemá favorita

„Dostih roku“ tentokrát nemá „top favorita“. Spíš lze hovořit o okruhu těch, kterým se nejvíc věří. Každý z nich má na svém kontě výsledek, kterým zaujal.

Svěřenec trenéra Josefa Váni Angkor Wat vyhrál velmi suverénně Velkou červnovou cenu, která je tradičně považována za generálku na derby. V sobotu bude mít navíc v sedle ostříleného žokeje Filipa Minaříka.

„Na vítězství Angkor Wata jsem se podíval ze záznamu a něco si k tomu nastudoval,“ prohlásil trochu tajemně Minařík, který má velkou motivaci. České derby totiž ještě nikdy nevyhrál. A nepodařilo se to ani jeho otci Ferdinandovi a jeho stejnojmennému bratrovi. Rodina by si to zasloužila.

K favoritům patří i svěřenci Václava Luky Ignacius Reilly (ž. Bauyržan Murzabajev), který zvítězil ve Velké jarní ceně, a Ramssio (ž. David Liška).

Do třetice outsideři?

Ve hře o „modrou stuhu“ pro vítěze je většina startujících. Mezi ně patří i Arcturus (ž. Jaromír Šafář) nejúspěšnějšího trenéra v historii derby Františka Holčáka, nebo Paciffic Hill (ž. Jiří Palík) jeho syna Radka, který derby už také vyhrál, a řada dalších.

Není bez zajímavosti, že v posledních dvou ročnících zvítězili outsideři 2017 Joseph a 2018 Blessed Kiss. Nedá se pochopitelně vyloučit, že se tak stane i potřetí.