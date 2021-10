Na co přesně se ve Lvech zaměříte?

Na obchodně-provozní stránku, sportovní část už je pokryta sportovním ředitelem a zároveň hlavním trenérem klubu Tomášem Pomrem. Chyběly zde některé standardní atributy, které by měl mít jakýkoli ekonomický subjekt. Lvi nejsou jen těch šest kluků na hřišti, jde o živý organismus. Z tohoto důvodu vznikl nápad mého zapojení. S Tomášem Janečkem jsme se shodli, že pokud budou Lvi fungovat s jasnými úkoly a cíli, významně to přispěje k dobrému výsledku na hřišti. I hráči vnímají, co se děje v okolí a zázemí.

Řekl jste, že Lvům chybí v některých oblastech „finální drajv“. Co si pod tím máme představit?

Ve Lvech jsou lidé schopni velmi dobře analyzovat situaci. Vědí, co je dobře, co špatně, co by se mohlo změnit. Mým cílem je, aby to, co se má stát, se také stalo. Pokud se rozhodneme, že chceme jít určitou cestou, tak se po ní musíme vydat.

Jak jste zatím poznal chod klubu?

Měl jsem to štěstí, že jsem se před rozhodnutím a nástupem ke Lvům zúčastnil týdenního celoklubového soustředění v Litomyšli. Tam jsem si mohl udělat obrázek a zanalyzovat, jak oddíl funguje a jaká je energie uvnitř. Moje dojmy byly veskrze pozitivní. Vše fungovalo od nejmenších dětí, přes žáky a žákyně, kadety a kadetky, juniory a juniorky, až po profesionální hráče. Jejich zapojení do činnosti klubu bylo na jedničku. Potěšila mě vzájemná spolupráce a synergie trenérů napříč kategoriemi. Věci byly tak, jak mají být, od organizace až po tréninkovou morálku. Navíc vše probíhalo s pozitivním naladěním, chutí do trénování i posunováním jednotlivců a jednotlivkyň, týmů a tím pádem i celého klubu. Lvi Praha fungují jako velký živoucí organismus. Samozřejmě je potřeba být úspěšný ze sportovního hlediska, až pak budou fanoušky a partnery zajímat i tyto procesy.

A to nejde bez financí. O co se ve Lvech budete zajímat?

O příjmy i výdaje. Zaměřit se chci zejména na sponzorské a partnerské aktivity. Jsme špičkový volejbalový klub s velice dobře fungujícím zázemím, tak bychom měli mít co nejlepší partnery, sponzory s pokud možno co největším finančním plněním. Naše budoucí cíle jsou jasné – titul a poté se pokusit probojovat do skupinové fáze Ligy mistrů. Jestliže alespoň část z nich splníme, velice nám to usnadní jednání s partnery a sponzory. Do budoucna jsou jednoznačným cílem diverzifikovaný rozpočet a úplně nejlépe černá čísla v účetnictví.

S Tomášem Janečkem jste hrávali v mládí v jednom týmu. Teď se z kamaráda stane de facto nadřízený. Jste připravený mu říct do očí opačný názor?

Ano, jednoznačně. Už v byznyse jsem neměl problém říci komukoli jakýkoli názor. S Tomášem se známe poměrně dlouho, poznal jsem ho jako člověka, který naslouchá. Nikdy nebyl problém se s ním pobavit o čemkoli, i když jsme měli jiný názor.

Pozice generálního manažera je vlivná. Máte ambice zasahovat do volejbalového prostředí i mimo klub?

Možná na to přijde čas, ale teď nejde o moji prioritu. Mým cílem je soustředit se pouze na Lvy. To vnímám jako svou nejdůležitější roli. Chápu vlivové spektrum a bezpochyby ho považuji za důležité. V tuto chvíli to ale není můj úkol. Jsem tady, abych klub posílil uvnitř.