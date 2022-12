V současné době je český squash v nejlepší situaci své třicetileté historie. "Máme pět hráčů do 150. místa na světovém žebříčku, dva hráče máme v první stovce. Můžeme se v tomto ohledu srovnávat s tenisem, sportem s jinou historií a základnou, který má v první stovce mužského žebříčku jednoho zástupce. Pro nás je zajímavé i to, že naši nejvýš postavení muži nejsou žádní veteráni, mají potenciál. V elitní světové padesátce máme i jednu ženu, ale těch obecně hraje méně. Stejně tak ubývá hráčů a hráček ve výkonnostní kategorii, tam je prostor pro zlepšení," pokračuje svazový šéf.

V Česku podle něj hraje pravidelně přes 50 tisíc sportovců. Stejně jako v jiných sportech, tak i squashe se citelně dotkl covidový výpadek.

"Bylo to špatné, dotklo se nás to všech, je to ale pryč a to je dobře. Jde o to, aby se nám podařilo dostat počty hráčů na čísla, která byla před koronavirem, případně je zvýšit. Věřím, že lidé pohyb potřebují, což bylo ostatně při pandemii vidět. Kacířsky tvrdím, že v době pandemie byl sport důležitější než kultura. Pro naše fungování byla důležitější i obyčejná procházka před návštěvou divadla, kina či muzea. Každý se potřebujeme zadýchat," vzpomíná na nedávnou dobu.

Před vedením asociace stojí nemalé úkoly. "Zatím jsou nesplnitelné," přiznává. "Český sport stojí na trenérech. Pro ně však nejsou vytvořeny odpovídající podmínky, což se netýká jen squashe. Pokud se sportovec rozhoduje, co by chtěl dál v životě dělat, těžko si řekne, že bude trenérem, protože ho to ve většině sportovních odvětví nijak zvlášť neuživí. Musí se vytvořit takové podmínky, aby si mladí lidé, jimž myšlenka trénovat přišla na mysl, nemuseli říct, že to nemá cenu," pokračuje.

Kromě asociace vede Tomáš Cvikl také oddíl SC Strahov, který nedávno vyhrál svůj 21. titul. "Je to málo, rozdaných jich bylo už bezmála třicet," směje se.

S tím, že v tuzemském squashi panuje hegemonie jednoho klubu, prý není žádný problém. "Základem sportu je soutěživost. Kdyby to tak nebylo, neviděl bych důvod, proč na kurt chodit. Pokud vidím, že je někdo lepší než já, a jsem soutěživý typ, udělám všechno proto, abych se mu vyrovnal. Proto si myslím, že naše kralování, pokud hovoříme o extralize družstev, nejde proti squashi jako celku," míní.

Jak již bylo zmíněno, český squash slaví 30 let. To je zajisté důvod k pořádné oslavě! "Současná doba nenahrává velikášským plánům a nikdo si nemůže být jistý, jaké peníze příště od státu dostane. My nějaké zásoby máme, přesto si je nemůžeme dovolit přehnaně utrácet, protože dostáváme každý rok méně a méně a nechceme sahat na naše prorůstové programy, jako jsou podpora mládeže, podpora trenérů, podpora turnajů, profesionálních hráčů a tak dál. Rozhodli jsme se výročí vzniku po celou sezonu připomínat a příští rok vydat knihu, která bude třicet let squashe v České republice důstojně prezentovat," říká Tomáš Cvikl.

Když se ohlédne zpět, je na "svůj" sport pyšný. "Jsem spokojený s tím, že když se řekne squash, tak každý ví, o co jde. Že to není pelota, pétanque ani cokoliv dalšího, co by lidem přišlo na mysl. Nesmírně rád vystavím kladné hodnocení dovnitř hnutí za to, jaký je náš kredit na mezinárodní úrovni. Není výjimkou, že dostaneme důvěru pořádat mezinárodní soutěže jak profesionálů, tak mistrovství Evropy," pochvaluje si a k výhledu do dalších let dodává: "Přál bych si, aby dosahoval minimálně stejných úspěchů jako doteď. Zároveň bych squashi přál, aby se dál rozvíjel z hlediska masovosti. Aby ho hrálo co nejvíc mladých lidí a dělal nám radost. V neposlední řadě nás čekají pořadatelské povinnosti vzhledem k mistrovství Evropy patnáctiletých a sedmnáctiletých v květnu příštího roku v Praze, na němž budeme chtít obstát jako organizátoři. Samozřejmě budeme i nadále pracovat na tom, abychom se dál rozvíjeli i dovnitř asociace."

