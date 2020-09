I v tomto nesnadném roce si České derby zachovalo dotaci dva miliony korun, což z něj činí nejbohatší rovinový dostih střední Evropy. Na start se postavilo třináct tříletých hřebců a tři klisny.

Pražský triumf Opasana je cenný i proto, že vyhrál jubilejní 100. České derby. Chuchle Arena tleskala nejen jemu, ale i českému žokejovi Radku Koplíkovi, který v jeho sedle triumfoval počtvrté za sebou. Poprvé se však radoval z výhry ve vrcholu rovinové sezony.

Našel místečko na finiš

„Jsem šťastný, že jsme vyhráli, ale měl jsem i štěstí. Opasan je výjimečný kůň,“ radoval se. „Doufal jsem, že to zvládneme. Jen jsem se obával, aby některý ze slabších koní, co byli přede mnou, nezastavil moc brzo. Dokázal jsem si ale najít místečko a zvládli jsme to.“

Druhá skončila těsně Vivienne Wells i díky výbornému výkonu dvojnásobného německého šampiona Alexandra Pietsche. Třetí pak doběhli současně Troop Commander s žokejem Zdenko Šmidou a Francimor s žokejem Davidem Liškou.

„Vím, že Opasan má velký finiš, a tak jsem čekal,“ přiznal Koplík. „Možná, že to vypadalo, že až moc dlouho, ale věřil jsem mu. Jen tak lehounce jsem se obával, že Vivienne Wells by mohla první místo udržet, ale opravdu jen chviličku,“ dodal osmatřicetiletý žokej.

Aplaus si ale zasloužil celý tým. Ten se dal dohromady teprve na podzim v Bratislavě a nebýt toho, že to na Slovensku bylo letos se sezonou všelijaké, možná že by nezvolil českou cestu.

„Já fakt nevím, co říct. Sice jsem ve vítězství věřil, ale když už je to stoprocentní, tak to je opravdu super,“ smál se těsně po doběhu majitel vítězného hřebce René Borovský. „A jestli budeme oslavovat? No jasně, určitě to nebudeme odkládat.“

Klisna podala vynikající výkon

Opasanův trenér Jozef Chodúr byl prý na závodišti ve Velké Chuchli klidný. „Probíhalo to podle předpokladů. Krásně si asi 400 metrů před cílem našel skulinku, aby mohl finišovat. Dlouho to pak ještě nebylo jisté, až padesát metrů před cílem jsem uvěřil, že vyhrajeme. Opasan je velký bojovník. Klisna ale podala vynikající výkon.“

Pietsch s Vivienne Wells získali náskok krátce po startu. Soupeřům odskočili o dvě až tři délky. Vedení udržovali téměř po celou dobu 2400 metrů dlouhého dostihu. První šli i do cílové rovinky, Opasan pak nastoupil skoro na poslední chvíli, ale výborně běžící klisnu ještě předstihl. „Start se nám úplně nepovedl,“ líčil průběh derby Alexander Pietsch. „V pravotočivém oblouku jsem si ale klisnu usadil. S druhým místem jsem spokojený. Vivienne Wells obstála proti většině hřebců, vlastně prohrála jen s jedním,“ poznamenal.