Na palubovce v kanadské Victorii nechali všechno. Domácí měli soupisku přetékající zvučnými jmény z NBA, jenže česká parta je porazila 103:101 po prodloužení. Znamená to, že v noci na pondělí se národní tým ve finále turnaje utká s Řeckem o jediné místo v Tokiu.

Hrdinové zápasu? Tomáš Satoranský, autor vítězné střely 1,8 sekundy před koncem prodloužení. Ondřej Balvín, který zaznamenal 14 bodů a 19 doskoků. A také Blake Schilb, který v pravou chvíli dostal střeleckou slinu a blýskl se 31 body.

„Konečně mi tam nějaké střely padly hned na začátku,“ usmíval se Schilb, který nakonec odehrál plných 42 minut a byl jasně nejlepším českým střelcem. To všechno v sedmatřiceti letech…

Rozhodla bojovnická mentalita

Právě věk tohoto naturalizovaného Američana ve spojitosti s faktem, že v uplynulé sezoně nikde pořádně nehrál (až ke konci se přijel rozehrát do USK Praha) byly důvodu, proč někteří fanoušci kritizovali jeho zařazení do nominace. První zápasy v Kanadě mu navíc moc nevyšly…

„Když jsem ho nominoval na přípravný kemp, mnoho lidí bylo překvapených. Já jsem mu ale věřil. No a dneska odehrál jeden ze svých životních zápasů,“ řekl reprezentační trenér Ronen Ginzburg.

Schilb se v závěru sezony dokázal dostat do obdivuhodné formy. „Kvůli tomuhle jsem makal. Tvrdě jsem pracoval a čekal, kdy to přijde. Odměna přišla v pravý moment. I když jsem nějakou střelu minul, kluci mi pořád věřili,“ pochvaloval si sedmatřicetiletý rodák ze státu Illinois, který od roku 2015 může reprezentovat Česko.

„Pasovali nás do role outsidera, navíc Kanada měla skvělý tým. My jsme ale prostě bojovníci. To je naše mentalita, když vstoupíme na hřiště. Jsme jako jedna rodina a společně můžeme dosáhnout čehokoliv,“ zdůraznil Schilb.

Zopakují Češi podobný výkon i v noci z neděle na pondělí proti Řecku? Nic jiného je na vysněnou olympiádu neposune…