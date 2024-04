Od roku 2020 v softbalové extralize vyhrává pouze pražský tým. A to Joudrs Praha. Na svůj pátý titul v řadě chce útočit v letošním roce. V soutěži je celkem pět týmů z metropole, například loňské finalistky z Tempa, dále pak Eagles, Chemie – Kotlářka a SaBaT. Prorazit blok pražských celků chtějí Žraloci Ledenice nebo Arrows Ostrava. Úvodní víkendové kolo začíná v sobotu.

Pražský tým Joudrs získal v minulém roce čtvrtý extraligový titul v řadě a jubilejní desátý, což se zatím žádném českému klubu nepodařilo. Končit rozhodně nechce, láká je vidina pátého titulu v řadě. „Když se nám to podaří, tak nám předseda klubu slíbil za to dovolenou. Chceme ho urvat,“ prohlásila s úsměvem Eliška Slaninová.

Jenže také jiné týmy z Prahy mají také velký hlad po extraligovém titulu. Třeba úřadující vicemistryně z klubu Tempo Praha mění na sezónu barvu a budou nově hrát s liškou na dresu. „Letos už by ta zlatá mohla vyjít,“ tvrdila Michaela Čurillová z Tempa. Útok na titul plánuje také Eagles Praha, které se letos zaměřilo hlavně na útok. „Hodně jsme pálili a měli jsme to pestré,“ dodala Nicole Kalenská. „Minule nám účast ve finále unikla, tenhle rok už na to budeme stačit.“

Pražská Kotlářka patří k historicky velmi úspěšným týmům nejvyšší soutěže žen a letos odehraje svou 29. extraligovou sezónu. Od opětovného příchodu mezi elitní osmičku v roce 2022 se týmu z Dejvic ještě nepodařilo probojovat do play-off, letos už to chce změnit. Z Chomutova navíc dorazí posily v podobě reprezentantek Kateřiny Kindermannové a Ivy Strakové. Nově bude tým žen z Kotlářky trénovat Jiří Průša.

To SaBaT se loni probojoval do play-off, kde se mu nepovedlo přehrát soupeře ve čtvrtfinále a obsadil konečné šesté místo. Pod vedením hlavního trenéra Martina Štěpána chce letos celek z Tróji zaútočit na medaili.

