Dokonce prý uvažoval, že s reprezentací sekne, tak ho jeho neúspěchy psychicky deptaly. Až do uplynulého víkendu. Veselý se v kvalifikačním duelu proti Slovensku konečně stal lídrem, jasnou jedničkou. Na bratislavské antuce urval dva body a měl hlavní podíl na postupu do finále v Madridu.

„Jsem vděčný, že mi to po všech těch trápeních v minulých letech podařilo,“ jásal Veselý. Jeho úleva a radost po posledním míčku sobotního dramatického duelu s Andrejem Martinem byly nelíčené. Není divu, vždyť český tenista ve druhém setu odvrátil mečbol, skvěle se vrátil do utkání a nakonec vydřel klíčový třetí bod.

„Za stavu 4:6 a 2:5 už jsem si připravoval řeč na tiskovku. Říkal jsem si, jak se člověk může stát během jednoho dne z hrdiny naprostým zklamáním,“ řekl Veselý po zápase novinářům. Jenže na rozdíl od minulosti se psychicky nesložil a našel způsob, jak duel otočit. „Myslím, že se zúročilo to, co jsem v posledních týdnech nahrál. V důležitých momentech jsem byl klidnější než soupeř,“ těšilo nedávného vítěze turnaje ATP v Puné.

Vítaná vzpruha

Češi vedli po prvním dnu díky Veselému a Lukáši Rosolovi 2:0. V sobotu poslal kapitán Jaroslav Navrátil do čtyřhry mladíky Jonáše Forejtka se Zdeňkem Kolářem, kteří (tak trochu podle očekávání) s o poznání zkušenějšími Slováky prohráli. Domácí ucítili šanci a Martin pak skoro vyrovnal. Skoro.

„Jirkovi jsem věřil, v poslední době odehrál těžká utkání. Ustál to, utekl z mečbolu. V Davis Cupu to byl jeho životní zápas. Zasloužil si to za všechny ty roky, co se o něm říkalo, že není týmový hráč,“ uvedl Navrátil.

Finálový turnaj Davis Cupu se bude stejně jako loni konat za účasti osmnácti týmů koncem listopadu v Madridu. Zatímco před rokem Navrátilův výběr mezi smetánkou chyběl, tentokrát se kvalifikoval. Po nezdarech v poslední době jde pro tuzemský mužský tenis o vítanou vzpruhu, nehledě na to, že jen za účast v Madridu je necelých 13 milionů korun.