Jiří, euforie z pohárů se na vás, zdá se, pozitivně podepsala. Jak jste duel vnímal?

Stejně jako na Ukrajině jsme odvedli trpělivý, sebevědomý výkon, nezlomily nás ani nepodařené míče. Dařilo se nám plnit taktické pokyny. Dělat přesně to, co máme.

V úvodu sezony jsi byl hodně kritický ke svým výkonům. Nyní máte formu jako hrom. Jste se sebou spokojený?

Možná už nejsem tak kritický, ale vidím stále rezervy. Musím výrazně zapracovat na útoku, který mi pořád nejde. Doufám, že brzy odvedu práci, jakou mohu odvést. Ale už teď mě těší, že jsem schopný týmu pomoci.

Blíží se svátky. Těšíte se na ně, nebo byste raději, při takové formě, dál hrál?

Na Vánoce se těším, strávíme nějaký čas jen s rodinou, proběhne taková milá klasika. Nicméně je pravda, že nynější výkony mě baví. Asi to rodina neuslyší ráda, ale kdybych věděl, že budeme pokračovat v takové formě, tak bych se raději věnoval volejbalu. Další vítězství a body by se nám moc hodily.

Lví svátky

18. 12. 16.30 Lvi – Ústí (přímý přenos cvf-web.cz)

19. 12. 18.00 Lvi – Příbram (přímý přenos cvf-web.cz)

29. 12. 14.00 Lvi – Kladno (přímý přenos ČT sport)

30. 12. 18.00 Kladno – Lvi (přímý přenos cvf-web.cz)

V pátek přivítáte Ústí nad Labem. Tým, který lze označit za štiku sezony. Navíc přijede i váš loňský nahrávač Luboš Bartůněk…

Na zápas se moc těším, Ústí hraje v excelentní formě. Luboše známe, jde o výborného nahrávače. To nyní jasně dokazuje. Tým mu sedí a je znát, že základní sedmička má důvěru trenéra. Předvádějí agresivní volejbal, navíc pohledný. Porazit je bude to pro nás hodně těžké. Jsem rád, že nastoupíme doma. Unyp arena je krásná hala, pro naše soupeře však stále trochu neznámá. V tom je naše výhoda. Bude to určitě parádní volejbal a vzhledem k Lubošovi i pořádně vyhecovaný.

V sobotu přijde na řadu Příbram. Ta se nyní zvedá. Co o soupeři víte?

Zaznamenal jsem, že získali nějaké body. Ale je toho teď na mě moc, nejsem schopný sledoval všechny výsledky. Obecně není v extralize mužstvo, které by bylo slabé. A po výkonech, které jsme v posledních zápasech předvedli, se dostáváme do role favorita. Příbram i Ústí přijedou s tím, že nemají co ztratit. Půjdou do zápasu naplno a nemůžeme je v žádném případě podcenit.

Důležitá bude tedy trpělivost?

A sebedůvěra. Musíme počítat s tím, že na nás soupeři udělají nějaké body, zablokují nás, donutí k chybě… Pokud to ustojíme, budeme úspěšní. Nesmíme se nechat uchlácholit a myslet si, že teď každého rozsekáme 3:0. Vždyť přijedou dva kvalitní soupeři.

Nicméně: fanouškům by se šlo lépe ke stromečku s dalšími šesti body.

Co na to odpovědět? Uděláme pro to všechno. Ovšem míč je kulatý, stát se může cokoli.