Nemyslete si, že Lvy prohra neštvala a trenér se chystal své svěřence chválit. „Do zápasu jsme vstoupili špatně. Stále jsme na něco čekali. Mám pocit, že jsme nebyli správně nastavení v hlavě,“ konstatoval Pomr. Pár minut před vstupem do areny měl přitom opačné pocity. „Tréninky vypadaly výborně. Krátce před utkáním jsem na hráčích v kabině viděl hlad. Pak se někam vytratil a báli jsme se hrát. Prohráli jsme s odvahou a nadšením Orlů,“ mínil.

Po promarněné koncovce (22:25) první sady a ztrátě (4:8) ve druhé, se trenér Lvů odhodlal k trojstřídání. Na palubovku poslal čerstvého nahrávače, smečaře i univerzála. I později točil sestavou. Ani to vývoj duelu nezvrátilo. „Snažil jsem se týmu pomoci a nakopnout ho. Vždycky to zafungovalo, ale jen krátkodobě,“ litoval. Domácí působili nervózně. „Kluci útočili do středu bloku a soupeři mířili správně. Musíme hrát úplně jinak – být tvrdší a využívat svou výškovou převahu,“ nabádal kouč.

Přemíry zodpovědnosti si všiml i nahrávač Pljaseckij. „Bylo vidět, jak moc chceme, ale Orli byli tentokrát lepší. Tlačili více servisem, než my. Dobře blokovali. V důležitých momentech jsme měli hůře přihráno,“ vypočítával nedostatky. Pokud chtějí Lvi v pondělí v Kladně uspět, budou muset ukázat úplně jiný herní projev. „Musíme podat takový výkon, jaký jsme předváděli v celé sezoně. Další šanci už nedostaneme. Je to play-off, vyhraje ten nejsilnější. Ještě nekončíme,“ doplnil rozhodně.

Ani trenér Pomr už se nechtěl dívat dozadu. „Příští zápas začíná od stavu 0:0. Ve čtvrtfinále nás čekají stále dvě utkání. Teď to není o Kladnu, ale o nás. Je třeba se zlepšit a dát do hry více srdce. Hlavně být odvážnější a ukázat soupeři naši sílu,“ hovořil ke svým svěřencům. „Musíme to zvládnout už pro fanoušky, kteří nás ve velkém počtu navštívili a hlasitě povzbuzovali,“ děkoval.

MVP zápasu dle aplikace SmartVolley vyhlašovala tentokrát česká olympionička Kristýna Pálešová. Sportovní gymnastka dekorovala blokaře Orlů Petra Špuláka. „Utkání se mi moc líbilo. Jen mě mrzí, že Lvi prohráli,“ konstatovala. Do duší poražených se dokázala vžít. „Vím přesně, jak se teď cítí. Štve je to nejvíce ze všech, ale někdy to prostě nejde,“ líčila účastnice her v Pekingu a Londýně. Ve své kariéře zažila velké výhry i porážky. „Klukům bych teď poradila, aby se nevzdávali. Šanci stále mají, sérii mohou otočit. Hlavně do toho musejí jít naplno a nesmějí ztrácet motivaci. To je nejdůležitější,“ uzavřela Pálešová.

