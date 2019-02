/ROZHOVOR/ Ročník zahájil v pozici druhého nahrávače. V posledních duelech však stále častěji nastupuje v základní sestavě. „Neřeším, jestli jsem jednička nebo dvojka,“ usmívá se 32letý volejbalista Ondřej Fortuník. „Sezona nějak začala. Všechno se v ní bortilo, měnilo a přehazovalo. To, co je dneska, může být za týden jinak,“ líčí před pondělním televizním utkáním v Odolene Vodě. Pokud v něm Lvi uspějí, mohou se posunout na devátou příčku extraligy.

Nahrávač pražských Lvů Ondřej Fortuník (č. 8). | Foto: Deník/David Kratochvíl

Co pro vás znamená důvěra trenéra?

Ta těší každého a váží si jí. Jakéhokoli sportovce víc baví, když hraje. Jsem rád, pokud trochu pomůžu k dobrým výsledkům. Konečně jsme kompletní. Věřím, že máme šanci výrazněji čeřit extraligové vody.

Neochladly vaše vztahy s nahrávačským kolegou Matyášem Démarem?

S Matyášem se známe odmalička. Naši tátové spolu hráli. V podobné pozici jsme byli před několika lety v Odolce, kde za mě Matyáš přišel během zranění zaskočit. Nakonec jsme spolu fungovali i po mém návratu. A výborně. Stejně jako teď.



V čem si mohou nahrávači prospět, eventuálně uškodit?

Uškodit si mohou ve všem. (směje se) My ale k sobě negativní energii neposíláme. Pomoct vám může pohled druhého při tréninku i v zápase. Z lavičky nebo z rozcvičovacího prostoru všechno vidíte jinak. Taktické rady při time outech a mezi sety pomáhají. U nás máme navíc výhodu, že oba trenéři dříve nahrávali. Názorů se tak sejde více.



Podnikáte a hrajete. Jak oboje zvládáte?

Těžce. Čas jsem si snad zorganizoval nejlépe, jak to šlo. Dlouho mě limitovala hlavně zranění, dneska bych tréninků zvládl více, ale nemám na ně čas. S týmem trénuji třikrát týdně, k tomu jednou individuálně. Po poradě s naším kondičákem chodím sám i do posilovny.

Aero Odolena Voda – Lvi Praha

Dohrávka 19. kola volejbalové Uniqa extraligy. Kdy? V pondělí 11. února od 19.30 hodin. Kde? Ve Sportovní hale v Odolene Vodě (Ke Stadionu 375). Přímý přenos vysílá ČT sport.

Do konce základní části vás čekají čtyři zápasy. Po nich můžete být osmí i jedenáctí. Jaké spatřujete vyhlídky?

Pozitivní. Po několika měsících jsme kompletní a na tréninku všechno šlape. Dobrý výkon jsme odvedli i naposledy s Českými Budějovicemi. Pro mě není důležité, jestli budeme osmí, devátí, nebo desátí. Hlavně, abychom hráli lépe. V předkole play-off půjde do tuhého. Během pár dnů se rozhodne, jestli bude sezona úspěšná, nebo ne.



Na Odolce sehrajete dle slov trenéra předpředkolo play-off. Neříkejte, že by vám posun na devátou příčku neprospěl.

Utkání na Odolce je stejně důležité jako každé jiné. Pro mě je specifické, jelikož tam rodina má určité vazby. Náš dům leží 150 metrů od haly, dva roky jsem tam hrál. Určitě ale nejsem nervózní a nemám pocit, že hrajeme vabank.

Utkání vysílá televize. Dobrá zpráva?

Zatím jsme hráli televizní zápas v Brně a předvedli jeden ze tří nejhorších výkonů v sezoně. Na kamery nejsme zvyklí, trochu na ně myslíme. Je nepatrně jiný režim kvůli termínu. Hraje se v pondělí pozdě večer, déle čekáte… To ale neznamená, že bychom si sedli na zadek. Ani v Brně jsme neprohráli kvůli nervozitě, příčiny byly jiné.



Pokud postoupíte do předkola play-off, utkáte se s Brnem, Příbramí, Ústím, či Odolenou Vodou. Přejete si některého ze soupeřů?

Žádný mě nenapadá. Když si rekapituluji vzájemná utkání, tak nešlo o neporazitelné týmy. Výsledky byly vážně o nás. Loni jsem hrál na Kladně, sezona vypadala všelijak, a nakonec jsme sahali po titulu. Vlastně jsme ho nezískali hlavně proto, že se nám zranili oba univerzálové.



Tedy: hlavně musíte zůstat zdraví?

Přesně tak. Na můj vkus bylo těch komplikací letos moc. Věřím, že si nás štěstí najde v play-off.

Tabulka extraligy po 18. kole (s výhledem na předkolo play-off):

6. místo Brno 29 bodů, 7. Příbram 27, 8. Ústí 23, 9. Odolena Voda 20, 10. Lvi 17, 11. Zlín 13.

Týmy na 1. až 6. příčce čeká čtvrtfinále, 7. až 10. předkolo play-off.



Boj o 8. místo (los klubů):

Ústí: v Příbrami, s Kladnem, v Českých Budějovicích, s Odolenou Vodou.

Odolena Voda: se Lvy, v Brně, s Libercem, v Ústí.

Lvi: v Odolene Vodě, s Benátkami, ve Zlíně, s Ostravou.



Boj o 10. místo:

Zlín: s Karlovarskem, v Ostravě, se Lvy, v Brně.