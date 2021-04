Malina je vyhlášený volejbalový expert. Během své kariéry vychoval stovky výborných hráčů, pracoval u mládežnických reprezentací a prosadil se i v mužské extralize. Nyní má na Lužinách na starosti především kategorie juniorů a kadetů. Pod SCM ovšem spadá i Sportovní středisko (SPS), které zastřešuje žactvo. „Mládež se zastavila před Vánocemi,“ konstatoval kouč. „Před týdnem začali trénovat starší žáci. Na atletickém oválu běhali a skákali. Ostatní měli stále individuální plány.“

Jednat se musí rychle, za Lvy hrají juniorští a kadetští reprezentanti, kteří před vrcholnými akcemi potřebují ladit formu. „Naše představa je taková, že začneme chodit třikrát týdně na antuku v Braníku. V jednom tréninku spojíme balony a kondici, ve dvou jen balony,“ uvedl Malina.

Dívky už rovněž trénovaly. Pochopitelně po skupinách a v rozestupech. Absolvovaly tři jednotky – dvě na hřišti a na řadu přišla i kola. Podle vyjádření hlavní trenérky Evy Drešerové se kvůli lepšímu dopravnímu spojení chystají od května na kurty Na Klamovce.

Přípravka může mít problémy

Absence pohybu měla dopad na každého, Malina má obavy, aby nekončily zejména děti z přípravek. „Volejbal je technicky náročný sport, složitě se učí. Je k tomu potřeba trpělivá práce. Jakmile na rok vypadnete, tak začínáte v podstatě znovu,“ líčil. Starší kluci a holky, kteří už mají vytvořenou lásku k volejbalu a umějí základy, by měli vytrvat. „Rok stojí, vliv na jejich vývoj a kariéru to musí mít,“ neskrýval odborník. „Budou ale bojovat.“

Věk se už pozitivně projevil na kondici Lvů. „Junioři ani kadeti neztloustli, nadváha se objevila u žáků,“ prozradil šéftrenér. „Věřím, že až se dostanou do pravidelného tempa a minimálně třikrát týdně budou sportovat, tak se vše rychle srovná,“ popisoval Malina, jenž ocenil práci trenérů, kteří s dětmi zůstávali i v online prostředí. „Starším kategoriím jsme poslali individuální plány. Vedení žáků a žákyní se o virtuální tréninky snažilo. Šlo o různá aerobní cvičení, posilování s vlastním tělem… Záslužná práce, moc pěkně ji připravilo,“ poděkoval.

Nejvíce se Malina těší na atmosféru zápasů. Vítá snahu volejbalového svazu o letní soutěže. „V červnu by se měly konat pro všechny kategorie. My začneme duely v Praze a snad se probojujeme až do celostátního finále,“ spřádal plány. „Vždycky se nějak přizpůsobíme. Teď jde o to, aby nepršelo,“ doplnil šéftrenér mladých Lvů.