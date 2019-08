Jedna výhra stačila. Bonnerová s Maixnerovou jdou na ME do play off

Plážové volejbalistky Martina Bonnerová s Martinou Maixnerovou postoupily na mistrovství Evropy v Moskvě do play off. Českým hráčkám stačilo ve skupině C jedno vítězství, díky němuž obsadily třetí místo. V závěrečném utkání podlehly domácí dvojici Maria Bočarovová, Maria Voroninová 1:2 na sety.

Česká plážová volejbalistka Martina Bonnerová. | Foto: ČTK

Do vyřazovací části šampionátu prošly rovněž Martina Bonnerová s Martinou Maixnerovou i úřadující mistryně republiky Michala Kvapilová s Michaelou Kubíčkovou. Českým hráčkám stačilo v jejich skupinách jedno vítězství, díky němuž obsadily shodně třetí místo a play off začnou v prvním kole.

Bonnerová s Maixnerovou na závěr skupiny C podlehly domácí dvojici Maria Bočarovová, Maria Voroninová 1:2 na sety. Kvapilová s Kubíčkovou se ve skupině F zachránily v posledním utkání díky obratu proti domácí dvojici Darja Rudychová, Ksenija Dabižová. První set hladce prohrály 13:21, ale pak po výsledku 21:17 a 15:10 rozhodly přímý souboj o zbylé postupové místo pro sebe.

Nejlepší český pár Barbora Hermannová, Markéta Nausch Sluková na ME nestartuje kvůli oteklému kolenu Slukové. Ženy:



Skupina C:



Bočarovová, Voroninová (19-Rus.) - Bonnerová, Maixnerová (30-ČR) 2:1 (13, -18, 12).



Skupina F:



Kvapilová, Kubíčková (27-ČR) - Rudychová, Dabižová (22-Rus.) 2:1 (-13, 17, 10)



Muži:



Skupina G:



Perušič, Schweiner (10-ČR) - Kantor, Losiak (7-Pol.) 2:1 (19, -19, 14).

Autor: ČTK