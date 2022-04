Z tohoto hlediska má Dukla, která v tabulce skončila čtvrtá, soupeři co vracet. A proč by se to nemohlo podařit v semifinále? Sice se začíná na horké půdě, karvinské hala bude zaplněná a prostředí bouřlivé, ale pražské mužstvo má svou sílu.

Klidně se mohou vracet zvesela

„Získat sebevědomí by bylo příjemné, ale ani po případné první prohře nebudeme panikařit. Jaro je z naší strany dost dobré. Nemyslím si, že bychom měli být z jejich hráčů nějak vystrašení. Naopak. Máme motivaci, jedeme tam zabojovat a klidně se můžeme vracet zvesela,“ pokračoval kouč.

O play-off se říká, že je to oproti dlouhodobé části jiná liga. Je prakticky jedno jestli se vyhraje o gól nebo o deset. „Vždycky je potřeba porážku rychle vymazat z mysli a jít dál s čistou hlavou.“

Trenér bude tradičně spoléhat na brankáře Tomáše Petržalu. „Poslední dva čtvrtfinálové zápasy v Lovosicích odchytal ve velkém stylu a pevně doufám, že nás podrží i proti Karviné,“ přál si.

Vojta Patzel se těší na kamarády

Domácí prostředí se v semifinálové sérii na pět vítězných zápasů střídá po každém duelu. Pražská odveta je programu už ve středu 27. dubna, pak bude Dukla znovu cestovat do Karviné.

Na levé spojce se proti Pražanům postaví výborně hrající reprezentant Vojtěch Patzel, jinak odchovanec Dukly.

"Na zápasy s bývalým klubem se vždycky těším. Když pomineme herní stránku, tak už jen proto, že se uvidím s kamarády, s nimiž jsem v Praze nastupoval. A co se týče play-off, Dukla bude těžký soupeř. V této části sezony jí forma vždycky narůstá,“ upozorňoval na webu karvinského celku.

Tonar: Rozhodovat budou maličkosti

Oba týmy nastoupí od posledního zápasu po třítýdenní přestávce. „Martin Březina strávil část doby s národním týmem při neúspěšné kvalifikaci na mistrovství světa proti Severní Makedonii,“ zmínil Tonar.

„Jinak se nám v pauze podařilo vyléčit lehké oděrky, zregenerovat a dát se dohromady. Herně toho ale moc vymyslet nejde. Družstva se z extraligy dobře znají. Víme, co nás čeká, stejně jako to vědí oni,“ přemítal trenér.

„Podle mě budou rozhodovat maličkosti a bude záležet, jak se manšafty dokáží semknout. Odhadoval bych, že se série natáhne na hodně zápasů,“ dodal.