Základní část jednokolové ragbyové extraligy je minulostí. V sobotu se v kvapíkovém tempu rozhodne o finalistech, ale i o dvojici, která elitní soutěž opustí. Bude to i jeden z tradičních pražských celků. Slavia versus Praga. Nastoupí proti sobě šestý a sedmý tým v tabulce.

Dlouholeté rivaly čeká v Edenu lítý boj. Poražený ztratí extraligovou příslušnost. Důvodem je zúžení soutěže z osmi na pouhých šest týmů. Vítěze pak čeká ještě baráž s týmem z nižší soutěže. Trenér RC Slavia Martin Javůrek si myslí, že utkání s Pragou bude otevřené, i když červenobílí nebudou kompletní.

"Je bohužel to buď a nebo. Na jednu ránu můžeme být pryč. Máme sice výhodu domácího hřiště, ale vidím to 50 na 50. S Pragovkou jsme naposledy prohráli a před tím remizovali. Musíme zabojovat,“ řekl Deníku.

Znechucený trenér z Edenu

Neopomněl však dodat, že není příznivcem systému, který soutěž zúží na šestici a mělo by se hrát opět jen na jaře, ale dvoukolově. „Bohužel to postihlo dva pražské kluby se slavnou tradicí a jeden to odnese. Je to na úkor rozhodnutí, které moc nechápu. Tím se netajím. Současná extraliga trvá jen za tři měsíce. Začalo se v zimě za špatného počasí, a když se udělá teplo, už bude konec. Tomu nerozumím,“ krčil rameny kouč.

„Ve vyrovnané soutěži jsme s Tatrou prohráli o pětku, se Spartou o tři body. Vyškov jsme porazili, ale teď jsme na hraně sestupu. Všechny kluby by si zasloužily hrát v osmi. Úroveň se zvedla a nevidím důvod to měnit. Za mě je to špatné rozhodnutí,“ pokračoval.

„Máme mladý perspektivní tým. Rozhodně mu nepomůže, kdyby měl jít o patro níž. Tam bude sestupující suverénně vyhrávat, ale to ho nikam neposune,“ láteřil. „Je to i proti hráčům a klubům. Musí se udržovat hřiště a letos jsme hráli třikrát doma. Teď to bude počtvrté. Ať už spadneme my nebo Praga, jsem z toho znechucený,“ přiznal Javůrek.

Sparta znovu proti Vyškovu

Ragbisté Pragy položili v brankovišti Zlína rekordních devět pětek, ale ani to jim nepomohlo odrazit se z předposledního místa tabulky. „Medvědy z Vysočan“, jak se říká týmu, který má ve znaku šelmu v černožlutém pruhovaném dresu, půjde v derby se slávisty o všechno.

To Sparta v minulém kole vyhrála ve Vyškově a tím si zajistila druhé místo. Díky tomu nastoupí proti stejnému týmu v semifinále. Třetí pražské mužstvo Tatra Smíchov prohrálo překvapivě v Brně. Kvůli horšímu celkovému skóre než Vyškov skončilo až čtvrté a jako loňský finalista se s mistrovským a letos neporaženým týmem Říčan utká už v semifinále.

Ocenění bývalých hráčů Pragy

Ragbisté Pragy vysoko porazili soupeře ze Zlína.Zdroj: Ivana RoháčkováO přestávce utkání Praga - Zlín uvedli činovníci domácího klubu nejstaršího ragbyového reprezentanta a hráče Pragy Miloslava Hradce, kterému bude v září devadesát let, do Síně slávy RC Pragy Praga. Stejnou poctu si vysloužil i další bývalý hráč a trenér Pragy a reprezentace Milan Malovaný. Oba legendární ragbisté si pak jako zamlada se šišatým míčem párkrát přihráli.

Extraliga ragby – 7. kolo

Vyškov - Sparta 5:10 (5:5) pětky 1:2, body do tabulky 1:4

Praga - Zlín 55:13 (33:13) pětky 9:1, body do tabulky 5:0

Slavia - Říčany 15:42 (5:28) pětky 3:7, body do tabulky 0:5

Dragon - Tatra 34:25 (21:3) pětky 4:4, body do tabulky 5:1

Konečná tabulka

1. Říčany 7 7 0 0 274:58 33

2. Sparta 7 5 0 2 128:110 23

3. Vyškov 7 4 0 3 205:129 22

4. Tatra 7 4 0 3 193:129 22

5. Dragon 7 3 0 4 142:190 15

6. Slavia 7 2 0 5 144:169 13

7. Praga 7 2 0 5 146:198 11

8. Zlín 7 1 0 6 81:329 4

Sobotní program play-off

14: Říčany-Tatra, 16: Sparta-Vyškov

Program zápasů o udržení

14: Slavia-Praga, 16: Dragon-Zlín

