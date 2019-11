Spolu s bývalou světovou čtyřkou se slavnostně loučilo s tenisem dalších osm hráčů. Mezi nimi také Berdychův daviscupový parťák Radek Štěpánek, který skončil už loni, Španěl David Ferrer, Kypřan Marcos Baghdatis nebo Bělorus Max Mirnyj.

"V životě je hodně věcí, které si můžete koupit. Ale pro nás tenisty je jen hlavní jeden moment, a to když skončil zápas v hale, jako je tahle, a vy jste vyhrál. Tenhle moment je pro všechny, zvláště pro mě, ten nejlepší. Je ale čas jít dál. Přijdou další věci, které mě budou těšit," řekl Berdych.

S tenisem čtyřiatřicetiletý rodák z Valašského Meziříčí končí kvůli chronickým problémům vyplývajícím z vrozené vady levé kyčle, které se projevují bolestí zad, jež ho trápily poslední dva roky.

Největším Berdychovým úspěchem na okruhu ATP je finále Wimbledonu z roku 2010, v němž prohrál se Španělem Rafaelem Nadalem. Podílel se na dvou českých triumfech v Davisově poháru. Poslední zápas odehrál Berdych v září v 1. kole US Open.



Grandslamový titul v éře velké čtyřky, kterou tvoří Švýcar Roger Federer, Španěl Rafael Nadal, Srb Novak Djokovič a Brit Andy Murray, získal nedokázal. "Měl smůlu, že je ve své kariéře potkal. Grandslamový titul by si zasloužil," řekl v týdnu ČTK Jaroslav Navrátil, pod jehož vedením Berdych vstoupil do světa profesionálního tenisu.

Díky servisu a razantnímu forhendu se vypracoval v jednoho z nejstabilnějších hráčů. Šest let strávil nepřetržitě v první desítce žebříčku a sedmkrát sezonu v Top 10 i ukončil. "Jeho konzistence byla obdivuhodná a každý rok atakoval padesát výher za sezonu, to je neuvěřitelné," řekl další z bývalých Berdychových koučů Tomáš Krupa.



Na všech turnajích velké čtyřky dokázal jako jeden z mála postoupit minimálně jednou do semifinále. V Davisově poháru sehrál během 13 let 67 zápasů s bilancí 50:17 a hlavní měrou zasloužil o dva celkové triumfy v letech 2012 a 2013.



Berdych, který se v červenci 2015 oženil s modelkou Ester Sátorovou, vydělal na odměnách 29,491.328 milionu dolarů, v přepočtu přes 683 milionů korun.