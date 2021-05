„Je to sen,“ říká v rozhovoru. „ Věřím, že jsme se od začátku sezony výkonnostně posunuli a v semifinále budeme Plzni ještě vyrovnanějším soupeřem,“ dodává.

Jak jste strávili poslední dny? Bylo to hlavně o odpočinku a doplnění sil?

Musím říct, že mě osobně to fyzicky a vlastně i psychicky strašně zmohlo. Sezona byla opravdu nabitá, play-off se hrálo v téměř nezvladatelném tempu. Navíc nakonec na pět zápasů. Po pátečním utkání jsme měli volný celý víkend a já jsem se najednou cítil, jak kdybych byl na dovolené. Strašně nám ty dva volné dny pomohly.

Jak moc náročná byla série se Spartou?

Něco takového jsem nezažil a musím přiznat, že jsem to špatně zvládal. Po vydařené základní části ode mě měli všichni vysoká očekávání, kterým se postavil do cesty zkušený sparťan Carlinhos. Než jsem se na hřišti stihl rozkoukat, seděl jsem na zemi a potom na lavičce. O to větší radost mám, že se nám podařilo přes Spartu postoupit. Moc nechybělo a pocity z životní sezony byly hořkosladké.

Dá se s nadsázkou říct, že kdo úspěšně zvládnev play-off derby sérii se Spartou, může už zvládnout úplně všechno?

To se určitě říct dá, ale já bych to neřekl. Současně bych ale nechtěl vítězství nad Spartou nijak umenšovat. Sparta měla zkušený tým plný skvělých individualit, myo něco slabší tým, který ale táhl za jeden provaz. Naštěstí je futsal kolektivním sportem, ve kterém vítězí tým nad jednotlivcem. Věřím, že pokud budeme v dobrých výkonech pokračovat, můžeme s Plzní odehrát vyrovnanou sérii.

Jak vám bylo po třetím zápase, kdy jste neudrželi vedení 4:1 a padli po penaltovém rozstřelu?

Vlastně ani nebyl čas truchlit. Nakonec by se mohlo zdát, že nás tahle nešťastná prohra motivovala k otočení série.

Dokážete vybrat jeden zlomový moment série? Co ji rozhodlo?

Série byla dlouhá a vlastně žádný konkrétní zlomový bod asi nepřinesla. Nakonec nejspíš rozhodla skvělá forma brankáře Karpiaka a týmový duch, o kterém už jsem mluvil.

Dnes večer začíná semifináles Plzní. Co od této série očekáváte?

Vyrovnané a náročné zápasy, které budou rozhodovat maličkosti. Plzeň má skvělý tým plný českých a slovenských reprezentantů, se kterým jsme odehráli v základní části dva kvalitní zápasy. Přesvědčili jsme se o tom, že se s nimi dá hrát. Věřím, že jsme se od začátku sezony výkonnostně posunuli a budeme Plzni ještě vyrovnanějším soupeřem.

Co je největší zbraní soupeře a co naopak bude tou vaší?

Největší zbraní Plzně je Tomáš Vnuk, na kterého si budeme muset dát velký pozor. Posledně jsme si o něm v kabině vyprávěli asi dvacet minut a dal nám čtyři góly. Nejspíš se tentokrát budeme muset sejít ještě trochu dřív. (smích)

Vyhrál jste korunu Krále střelců, v play-off jste porazili Spartu a teď vás čeká boj o finále. Dá se říct, že prožíváte zatím životní sezonu?

Kdyby mi někdo před sezonou řekl, že dám pětatřicet gólů, nevěřil bych tomu. Vlastně tomu pořád nevěřím. Navíc jsme si poprvé zahrál v reprezentaci, na kterou jsem si vždycky tajně myslel. Takže se to určitě říct dá. Vlastně je to spíš sen.

Ideálně ho završit s medailí na krku, že?

Medaile by byla fajn, ale nechceme se na ni nějak upínat. Ať už to letos dopadne jakkoliv, na tuhle sezonu budeme vzpomínat v dobrém. Letošní úspěch bych viděl hlavně v tom, kam jsme se jako tým posunuli. Postup přes Spartu je spíš důkazem, že jsme se vydali správnou cestou.

Jak to vidí trenér Slavie David Frič?

„Nečeká nás nic lehkého, Plzeň skončila právem první po základní části. Budeme stát proti nejlepšímu týmu s velkými individualitami, Rešetárem, Vnukem, Holým a Seidlerem. My jsme si však dokázali, že když dodržujeme taktiku a stavíme na našich silných stránkách, můžeme se měřit s každým v lize. Pokud udržíme hlavu, nasazení a taktické pokyny, čeká nás krásná série.“

Program semifinále

1. zápas: středa 5. května 19.00 Plzeň – Slavia

2. zápas: pondělí 10. května 20.00 Slavia – Plzeň

3. zápas: středa 12. května 19.00 Plzeň – Slavia

---

4. zápas: pátek 14. května 20.00 Slavia – Plzeň

5. zápas: neděle 16. května 20.00 Plzeň- Slavia

---

Hraje se na tři vítězná utkání