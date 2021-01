Studujete čtvrtým rokem ČVUT, pracujete v programátorské firmě. Jak jde všechno skloubit?

Naštěstí je moje práce flexibilní. Jde o menší firmu, spousta věcí se v ní dá domluvit. Práce mi zabere dva dny v týdnu, zbylé tři jsou vyhrazené pro školu.

Jste dobrý student? Mluvíme spolu před zkouškou a máte vynikající náladu.

Teď už mi nic jiného nezbývá. Co jsem se naučil, to si zrekapituluji a uvidíme, jak všechno půjde. Snažím se být dobrý student, rozvrhuji síly mezi více věcí, dělám, co se dá. Jedničkář ale nejsem.

Tři dny škola, dva práce. Kam se vejde volejbal?

Ten obtéká obě činnosti. Občas z práce uteču na trénink, pak se rychle vrátím. Během pandemie jde informatika dělat z domova. To samé se dá říct o škole. Vesměs se skládá z programovacích úkolů, které mohu dělat kdykoli. Jen tomu nesmíte nechat volný průběh, všechno musí být pod kontrolou.

Promiňte, takto nevypadá program vrcholového sportovce. Jak berete volejbal?

Pro mě bylo vždy prioritou studium, volejbal beru jako zábavu. Vždycky jsem si říkal, že dokud to půjde skloubit, budu dělat obě věci.

A co třeba regenerace?

U studia člověk fyzicky odpočívá, to samé v práci. Přes týden toho mám hodně, během víkendů se soustředím na utkání. Příprava na ně je relativně klidná.

Čekal jste s takovým žebříčkem priorit, že se dočkáte debutu v extralize?

Ne, byl jsem hodně překvapený. Osobně beru jako úspěch, že ke studiu hraji první ligu. Loni jsme měli dobré výsledky. Bohužel se neuskutečnilo finále, do kterého jsme se probojovali. A taky si cením společné letní přípravy s áčkem. Kluky proto znám, stejně tak skvělou chemii v mužstvu.

Během letošní sezony jste chodil stále častěji mezi náhradníky. Začal jste věřit v debut?

Chodil jsem krýt záda. Napadlo mě, že bych se za rozhodnutého stavu mohl na nějaký míč podívat na hřiště. O tom, že bych odehrál tři sety, jsem ani nesnil.

Trenér Tomáš Pomr na adresu Charváta po duelu v Liberci:

„Honza je skvělý kluk, který stíhá studium, práci a pomůže nám v tréninku i v zápasech. Svůj debut ustál. Tým se semkl. Skvělými servisy mu dodal pozitivní impuls.“

Vybavíte si tu chvíli, kdy na vás trenér ukázal prstem?

Situace byla dost nepříjemná. Nikomu se moc nechce na plac zrovna po zranění spoluhráče. Byli jsme jako zmrazení. Z letargie mě dostal až trenér, který na mě mával a křičel: ‚Pojď, musíme střídat!‘ Kostky byly vrženy. Musel jsem do toho jít naplno, zkusit pomoct týmu.

Byl jste nervozní?

Na nervozitu nezbyl čas. Navíc jsem si ji zakázal sám, vždyť je největším nepřítelem sportovce. Říkal jsem si, že je to podobné jako na tréninku. Nepřemýšlel jsem nad tím, že jde o extraligu. To by vedlo ke zbytečným chybám. Soustředil jsem se jen na hru a podporu ostatních. Ti mi na oplátku hodně pomohli.

Tým jste podpořil vynikajícím servisem. Trenér přitom říkal, že podání vám jednou jde a jindy ho kazíte.

Se servisem mívám největší problémy. Rád nad ním přemýšlím, pak jsem schopný ho zbytečně kazit. Řekl jsem si, že nesmím spekulovat, jen do míče říznout. A vyšlo to.

Při vašem podání se otočil vývoj druhého setu. Kdykoli jste poté šel na servis, tak místní komentátor zpozorněl. Pouštěl jste si jeho slova?

Ano, proklikal jsem si zápas. Líbilo se mi, co říkal na mou adresu.

Bál se vás.

To snad přeháníte, ale lichotí mi to. (směje se)

Nakonec jste ovšem prohráli 1:3. Co chybělo k zisku alespoň jednoho bodu?

K němu jsme byli blízko, ale bohužel domácím hodně vycházel servis. Tím nám znepříjemňovali útok a dostávali nás z výhodných pozic při příjmu. A bloky Liberce byly opravdu kompaktní.

Lvi – Karlovarsko

22. ledna 18.00 – Hala míčových sportů Karlovy Vary, přímý přenos: cvf-web.cz.

23. ledna 19.00 – Unyp arena, přímý přenos: iVysílání ČT sport.

Co říkali vašemu výkonu trenér a spoluhráči?

Kluci mi gratulovali a vyzdvihli, že jsem tlak ustál. Není jednoduché takhle zaskočit. Vždyť s tím nemám žádné zkušenosti. Honza Vodička mě chválil a říkal, jak je rád, že jsem si konečně zahrál. Trenéři mě ocenili za servis, prý jsou spokojeni. Mile jsem všechny překvapil. Snad to nebylo naposledy.

Premiéra se vám tedy vydařila. V pátek a v sobotu se utkáte s Karlovarskem. Máte signály, že byste si mohl znovu zahrát?

Proti Karlovarsku bude už připravený Jirka Král. Pokud ovšem bude potřeba, tak už by se trenér nemusel bát mě na hřiště na pár výměn poslat. Ale rád mu budu zase krýt záda. Vážím si už jen nominace na zápas.