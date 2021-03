Kolik jste toho před zápasem naspal?

Možnost jsem měl, byl jsem doma, o dceru bylo postaráno. Jak se mi ale všechno honilo hlavou, tak jsem nemohl pořádně zabrat. A od tří hodin ráno jsem nespal vůbec.

Jak jste porod prožíval?

Těžko popisovat. Když jste u porodu a vidíte, čím si žena projde, musíte jí být vděčný. Vážím si jí z mnoha důvodů, ale za toto ještě o něco více. Příroda to tak má nastavené, jde o hodně dramatický proces, ale s krásným koncem.

Jsou porody v době pandemie náročnější?

Neřekl bych. Všechno bylo v podstatě stejné. Jsou jen omezení ohledně návštěv, ale bylo mi řečeno, že na dvacet minut se dá s negativním testem přijít do nějaké společenské místnosti. Maminka při porodu respirátor mít nemusí, tatínek ano. Lékaři i sestřičky se chovali fantasticky – absolutní profesionálové.

Mohl jste myslet na volejbal?

Neměl jsem s tím problém. Spíš jsem měl strach během mise v Turecku. Byli jsme tam, manželka měla týden po termínu a porod mohl přijít kdykoli. Když jsem netrénoval nebo nehrál, byl jsem napjatý. Šrotovalo mi to hlavou, těžko jsem mohl relaxovat. Na zápas samotný jsem se soustředil a stejné to bylo i teď. Už se na mně ovšem projevila únava. Bál jsem se, jak to zvládnu. Naštěstí jsme zvítězili.

Utkání vás, zdá se, vtáhlo. Několikrát jste diskutoval s rozhodčími…

Jsem kapitán, mám určitá privilegia. Někdy jsou výměny názorů ostřejší, jsem impulzivní člověk, ale vždycky jsou vedeny ve slušném a kamarádském duchu. Sporné momenty vidíme jinak. Nejde mlčet. S rozhodčími se dobře známe, jsou to pohodoví lidé. Vypjaté situace z play-off ale nikdy nezmizí.

Následující program série

10. 3. 18.00 Lvi Praha – Ústí

-----------------------------------

13. 3. 17.00 Ústí – Lvi Praha

16. 3. 17.00 Lvi Praha – Ústí

Poznámka: Čtvrtfinále play-off volejbalové extraligy mužů se hraje na tři vítězství.

Jak vám bylo za stavu 4:9 v tiebreaku?

Nebylo to poprvé, kdy jsem podobnou situaci zažil. Na soupeřích bylo znát, že jsou blízko, znervózněli. Hlavně co se týče útočných úderů. Co jim šlo v jiných výměnách jako po másle, se zadrhlo. My jsme toho využili. Rozhodl servis. Ten je vždy klíčový.

Poslední krok bývá nejtěžší… V kariéře jste jich už dost zvládl. Poradíte něco spoluhráčům?

Nic speciálního v kabině říkat nebudu. Sérii máme možnost ukončit doma, co víc si přát. Žádný tlak na nás nikdo nevytváří, na druhou stranu jsme favorité, měli bychom vyhrát. Berme to tak, že ve středu budeme hrát další zápas. Je třeba podat stejný výkon jako v předcházejících utkáních.

Co bude rozhodující?

Hráči Ústí sérii nevzdají, nemají co ztratit. Základní část zakončili na pátém místě, cíl splnili. Semifinále by pro ně bylo navíc, zápasy si užívají. My musíme zachovat klid a udržet koncentraci. Pokud budeme dobří na servisu, zvítězíme.