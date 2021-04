Těch podobností lze najít více. Lvi hrají na západě Čech vždy vyrovnaný první set, ten ztratí v koncovce a vyklidí pozice. Včera večer se drželi do stavu 21:21, pak šel na podání univerzál Karlovarska Patrik Indra domácí odskočili na 24:21. Zkrátka: jako přes kopírák.

Karlovarsko – Lvi Praha 3:0 (25:22, 25:15, 25:18); stav série 2:1

Karlovarsko: Patočka, Indra, Wiese, Wilson, Keemink, Vašina, libero Pfeffer. Trenér: Novák. Lvi: Janouch, Smith, Špulák, Mihajlovič, Skakič, Nedeljkovič, libera Ježek, Havlas. Střídali: Paták, Toman, Pliasetskyi, Charvát. Trenér: Pomr.

Trenér Lvů Tomáš Pomr musel smutně konstatovat: „Je to už obehraná písnička. Zase jsme zápas výborně rozehráli, zase jsme měli spoustu příležitostí a opět je nevyužili.“ Tentokrát hovořil především o příjmu. „Musíme si sednout a problém probrat. Pokud servis někdo osolí, je to hrozná rána. Pak chápu, že se těžko reaguje. Ale nás rozhodí každá plachta. To se nesmí stávat,“ zdůraznil.

Stejně tak nesmí docházet k takovým propadům. Nezdar v koncovce úvodní sady Lvy naprosto rozklížil. Ve druhém setu dosáhli jen na 15 bodů, ve třetím se drželi o trochu lépe, ale ani výsledek 18:25 není lichotivý.

Pohled Karlovarska – trenér Jiří Novák:

„Hodnocení je pozitivní. Kluci se po nepovedeném zápase v Praze zkoncentrovali, Lvi zatlačili do úzkých, byli sebevědomí. Obrana opět fungovala. Jsem velice spokojený.“

„Psychika je důležitá a odvíjí se od toho, co se děje na hřišti. Pokud o ni přijdete, těžko se získává zpět,“ vysvětloval kouč Pražanů. „Mrzí mě jedna věc. Do Varů jsme přijeli po vyhraném utkání. Hlavy jsme měli nahoře. A během jedné nepovedené koncovky jsme soupeře posadili zpátky na koně.“

Program semifinále:

31. 3. 20.20 Praha (ČT sport)

------------------------------------

3. 4. 18.00 Vary (cvf-web)

Poznámka: semifinále extraligy se hraje na tři vítězné zápasy.

Lvi prostě nemají Halu míčových sportů rádi. Zvítězili v ní naposledy 5. listopadu 2016. „Evidentně nám tady nefunguje podání, a domácí si ve své hale enormně věří. Fantasticky servírovali i přijímali. Pokud už jsme podání trefili, stejně si s ním poradili,“ ocenil Pomr.

Nic to nemění na faktu, že by se Pražené na západ Čech rádi vrátili a „prokletí“ zlomili. „Musíme si začít zase věřit. V Unyp areně budeme daleko silnější. Sérii chceme přivést do pátého utkání,“ doplnil.