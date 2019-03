Jako na mistrovství světa. Dukla hraje o všechno

Sezonu začali mizerně, vypadalo to, že se nevejdou ani do play-off. Na jaře ale házenkáři Dukly zabrali, vydrápali se na páté místo, a po úvodních čtvrtfinálových duelech v Novém Veselí (1:1) se zdá, že mohou pomýšlet na boje o medaile. „Přicházejí zápasy o všechno. Je to stejné jako na mistrovství světa v hokeji. Buď uspějeme, nebo zklameme,“ vypráví emotivně před víkendem, který může rozhodnout, trenér Dukly Daniel Čurda.

STĚŽEJNÍ FAKTOR? Do sestavy Dukly se v Novém Veselí vrátil po téměř ročním zranění špílmachr Jakub Sviták. | Foto: Deník/Ladislav Adámek

Do vyřazovacích bojů šli mistři z ročníku 2016/17 v nezvyklé roli. Experti i fanoušci jim předělili nálepku outsiderů. „My to tak nevnímali. Play-off je nová soutěž. V minulosti se mnoho týmů přesvědčilo, že není jednoduché doma dvakrát vyhrát. Soupeř, který přijede, může jen získat," líčí kouč. Po prvním klání mu ovšem nebylo dobře. Přestože Dukla ještě ve 42. minutě vedla 17:16, prohrála 23:28. „Neproměnili jsme dvě šance a vyrobili tři nevynucené technické chyby. Třeba při driblinku. To se nám nesmí stávat," kroutí hlavou ještě dnes Čurda. Lákadlo: Dukla ve spolupráci se Slavií připravila na sobotu házenkářský večer. Za 100 korun se můžete podívat nejen na avizovaný zápas play-off, ale také od 17.30 na utkání ženské nejvyšší soutěže, v němž slávistky vyzvou úřadující mistryně, hráčky Baníku Most. Ve tváři už má zase výraz plný odhodlání. Druhý zápas byl z kategorie mimořádně povedených. Pražané ho získali v poměru 23:15. „Kdokoli šel na hřiště, dřel za toho druhého. To je jediný možný způsob," zdůrazňuje. „Fantasticky zachytal Petržala, ale vlastně tak fungovala celá obrana. Vždyť na Tomáše pustila jen 37 střel!" Otevřená partie Stav je tedy vyrovnaný. Pokud Dukla v sobotu i neděli v Edenu vyhraje, může vyhlížet semifinálové soupeře. Ve stejné pozici je ovšem také Nové Veselí. „Černý kůň soutěže," oceňuje Čurda. „Nám se ale vrátil rozdílový hráč Kuba Sviták," vytahuje dost možná klíčový trumf. „A na Vysočinu už vážně nechceme," dodává trenér s úsměvem. HC Dukla Praha – Sokol Nové Veselí

Třetí a čtvrté čtvrtfinále házenkářské extraligy. Kdy? Dnes a zítra od 19.30 hodin. Kde? Hala Eden, Vladivostocká 10, Vršovice.

Autor: David Nejedlý