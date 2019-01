Před týdnem potěšili dobrým výkonem i bodem s Příbramí, na Kladně propadli. „Doma a venku je pro nás stejné jako den a noc. Na hráčích byly patrné obavy. Na jejich výrazech poznáte, že si nevěří. Budu se opakovat, chybí lídr,“ konstatoval po porážce 0:3, ke které stačilo pouhých 80 minut, trenér volejbalového týmu Lvi Praha Tomáš Pomr. Kritikou opět nešetřil, ovšem přidal i pozitivní zprávu.

Pražští Lvi znovu padli, tentokrát na palubovce Kladna. | Foto: Deník/David Kratochvíl

Nejsvětlejší momenty Lvů přišly na Kladně ve druhé sadě. V ní vedli až tříbodovým rozdílem, ale naposledy 14:13. „Za stavu 14:12 jsme měli dvakrát nahranou bodovku na kůl. Nesložili jsme a vzápětí dostali eso,“ popsal Pomr klíčové okamžiky.



„Nejde o selhání systému, nýbrž o osobní chyby. Naše libero, které má na starosti příjem, dopustí v každém setu dvě až tři esa. A ti co mají složit balon z kůlu, trefují anténku a auty,“ kroutil hlavou.

Kdo chybí? Osobnost, která by se v rozhodujících chvílích neschovávala za ostatní. „Při příjmu se vymlouváme, že soupeř dobře podal. Nahrávači si stěžují, že mají nekvalitně přihráno. A smečaři, že dostali špatnou nahrávku. To mi vadí,“ zdůraznil Pomr.



„Ano, projevila se kvalita servisu Kladna. Pokud jsme ho ustáli, a byli schopní hrát středem, drželi jsme krok. Jakmile jsme byli odtlačeni a museli hrát přes kůly, byli jsme naprosto zoufalí,“ doplnil k utkání 17. kola extraligy.



Po něm najdeme Lvy na desáté příčce tabulky – poslední, která zaručuje předkolo play-off. V sobotu na ně čekají vedoucí České Budějovice, a pak čtyři mužstva na podobné úrovni. „Doufám, že si zahrajeme ještě více utkání,“ pousmál se Pomr a vynesl zásadní trumf.



Surinamský univerzál Gino Robert Naarden konečně obdržel vízum a po dvou měsících se znovu připojí k týmu. „Psychicky nám pomůže. Věřím, že navážeme na výkony z úvodu sezony. Z pěti utkání potřebujeme získat co nejvíce bodů a hlavně najít ztracené sebevědomí. Zvednout se herně i mentálně,“ vypočítával.



A play-off? „To je úplně nová soutěž!“

Orli Kladno – Lvi Praha 3:0 (25:20, 25:19, 25:16)

Rozhodčí: Kořenek, Kavala. Diváci: 680.



Orli: Hýský, Zajíček, Habr, Vemič, Sobotka, Baranov, libero Moník. Střídali Vostárek, Marel. Trenér M. Fortuník.



Lvi: Kozák, Krajčovič, Kuboš, Šulc, Van Werkhoven, O. Fortuník, libero Kovařík. Střídali Démar, Drozen, Horák, Svoboda. Trenér Pomr.