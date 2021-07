Při sportu pod širým nebem si nikdo nemůže být ničím jistý. To se potvrdilo v sobotu večer, kdy na Markétě doslova „uplaval“ druhý závod plochodrážní Grand Prix.

Už od rána zamračená obloha nevěstila nic dobrého. Pršet však začalo až těsně před sedmou večer, tedy v době, kdy odstartoval druhý díl bojů o body do mistrovství světa na krátké ploché dráze. Nějaký čas se zdálo, že by jezdci v mírnějším deštíku mohli odjet celý program, ale když se po dvou sériích otevřelo nebe, bylo jasné, že toho večera se největrnější diváci vítěze nedočkají.

Program byl po jedenácti jízdách ukončen a po prvním pátečním závodě se tak program 2021 Anlas Czech Republic FIM Speedway Grand Prix roztáhl na celý víkend. Fanoušci se na Markétu vrátili včera v 13.00.

Kvěchovi při pádu praskla helma

Vraťme se ale ještě k pátečnímu večeru. Do něj vstupoval s neskrývanými nadějemi mladý český jezdec na divokou kartu Jan Kvěch.

Jenže úvod se mu ve druhé rozjížďce nepovedl. Sice měl rychlý start a ze zatáčky vyjížděl na první příčce, jenže pak odnesl kontakt se Švédem Fredrikem Lindgrenem pádem.

Při tom měl ještě velké štěstí. „Lindgren mě pošťouchnul, ale musím poděkovat za mnou jedoucímu Australanovi Maxi Frickeovi, který ustál manévr, netrefil mě hákem od motorky, ale jen nohou. I tak to ale byla slušná rána a praskla mi helma. Jinak musím zaklepat – až na tu ránu do hlavy všechno v pohodě,“ líčil po závodě Kvěch.

Po nárazu byl pochopitelně otřesený. „Začátek byl proto takový slabší. Myslím, že to mohlo dopadnout o něco líp. Cítil jsem se na víc bodů, ale je tady světová špička a jezdí se hodně natěsno. Proto občas přijde nějaký ten pád,“ pokračoval jezdec domácího AK Markéta.

Nakonec skončil na třináctém místě, ale zaslouží pochvalu, že při své premiéře v Grand Prix nezklamal.

Soupeřů se většinou držel, bojoval o každý bod a jednou dojel druhý. Těšil se na sobotní odvetu, ale do doby, než Markétu ovládly vodní živly, získal jen bod. Ten se nakonec nepočítal, protože v neděli se jelo nanovo.

Česká naděje si v rozjížďkách připsala tři čtvrtá místa, jedno třetí a jedno druhé a tentokrát z toho bylo čtrnácté místo. Při nejlepším výsledku dokázal vyzrát na Brita Roberta Lamberta a Poláka Krzysztofa Kasprzaka.

Nervozita se přece jen projevila

„Snažil jsem se bojovat o každý bod. Očekávání jsem měl maličko vyšší, ale oba starty na Markétě pro mě byly především cennou zkušeností,“ vykládal držitel divoké karty, který neměl po pátečním žádné následky.

V týdnu před závodem odmítal úvahy o nervozitě, ale ta se pak přece jen trochu projevila.

„Na začátku jsem ji cítil, ale pak to ze mě spadlo. Bylo moc fajn si zazávodit se světovou elitou. Určitě by se našla nějaká chyba, ale klukům jsem stačil, a to je dobré vědět,“ dodal Kvěch.

V pátek zvítězil Maciej Janowski, který ve finálové jízdě dokázal kolo před koncem předjet „ruskou raketu“ Emila Sajfudtinova. Polák se na Markétě radoval vůbec poprvé a Rus tak nenavázal na triumf z roku 1997. V neděli slavil jeho krajan Arťom Laguta. Finále mělo stejné obsazení jako před dvěma dny. Čtvrtým do party byl Lindgren. Druhý dojel Janowski a na bronzový stupeň vystoupil Švéd.

Překvapivě se ani jednou do boje o vítězství nezapojil další Polák a úřadující světový šampion Bartosz Zmarzlik. Dá se proto očekávat, že v dalších startech MS se bude snažit ztrátu dohnat.