Předejdou tak nedorozuměním a zklamání z případného nevpuštění do areálu. Na stránkách je také formulář čestného prohlášení.

K samotnému derby dodejme, že kůň může nejprestižnější dostih běžet pouze jednou v životě – ve třech letech. Úspěch se pak navždy zapíše do dějin. I proto vládne před startem napjatá atmosféra a platí stará pravda, že dostih nevyhraje mnohdy ten nejlepší, ale ten nejšťastnější.

Janáček bude v neděli spěchat do Prahy

O triumf na distanci 2400 metrů a vítěznou prémii ve výši jednoho milionu korun bude usilovat šestnáct koní. Víc kapacity startovních boxů a dráhy neumožňují. Mírným favoritem (3,5 : 1) je Hazarder. Za sebou má loňské vítězství v Pise a letošní v Chuchli. Koni přidává i to, že v jeho sedle bude mnohonásobný český i španělský šampion Václav Janáček, mj. vítěz Českého derby z let 2006 a 2008.

„Nebylo by špatné si to po letech zopakovat, ale roli hraje mnoho faktorů a nejednou se stane, že favorité končí v poli poražených. Jsou to tříletí koně, kteří ještě nevyzráli, a v derby si musí všechno sednout,“ přemítal Janáček.

Žokej je nyní ještě v Madridu, kde ho čeká v sobotu velký dostih. „Na ten se soustředím a hned po něm si to v hlavě přešaltuji na České derby. Letím v neděli ráno, je to komplikované, ale pevně věřím, že všechno dobře dopadne a do Chuchle se dostanu včas.“

Druhým favoritem (5,5 : 1) je zatím Royal Word s žokejem Jiřím Palíkem, který derby vyhrál dokonce třikrát. Hřebec má letos za sebou dvě výhry i start ve Francouzském derby, který však nedopadl podle představ. Zajímavým koněm je i třetí favorit L'Ienissei (8,5 : 1), který dosud startoval pouze ve Francii. Povede ho vítěz derby z roku 2018 Wladimir Panov, rodák z Pjatigorsku, jezdící v Německu.

Láká i Zlatý pohár

Ale jak to v derby někdy bývá, může se prosadit i někdo z outsiderů. Pro příklad nemusíme chodit hluboko do minulosti. Již ve zmíněném roce 2018 vyhrála klisna Blessed Kiss v kursu 30 : 1, o rok dříve se prosadil Joseph dokonce v kursu 50 : 1. Takže pokud si vsadíte třeba podle barvy dresu, můžete vyhrát slušné peníze…

I když je největší pozornost pochopitelně upřena na České derby, během odpoledne se bude konat dalších sedm dostihů, z nichž jsou tři dotovány částkou 150 000 korun.

Jde především o Zlatý pohár společnosti Tipsport, kde se na „derbydistanci“ 2400 metrů představí nejlepší čtyřletí a starší koně.

Upozorňujeme, že dostihové odpoledne začíná netradičně už v 12.30 hodin a hlavní menu v podobě Českého derby v 14.35.

Zajímavosti o Českém derby

Držitelem rekordu je Talgado z roku 2010 časem 2:28,46 min.

Nejmladší vítězkou byla právě s Talgadem slovenská rodačka s panamskou licencí Maria Magdalena Rossak. Tehdy jí bylo 16 let.

Nejstarším vítězem byl Josef Šach, který tento dostih vyhrál v roce 1975 v 55 letech.

Nejvíc koní startovalo v roce 1973, a to 20. Tento rekord už asi nebude překonán, neboť start z boxů umožňuje nyní účast maximálně šestnácti koním.

Nejvíc jezdeckých triumfů má na kontě Vlastimil Smolík – 6, nejvíc trenérských František Holčák – 7.

Největším outsiderem, který derby vyhrál, byl v roce 1978 Beller v kursu 77 : 1.

Praktické informace

Jak do Chuchle? Na dostihy se dá přijet autem, ale pokud se chcete vyhnout zácpám, použijte městskou dopravu, autobus nebo vlak. Ten jezdí každou půlhodinu a za čtrnáct minut vás z Hlavního nádraží (staví také na Smíchově) dopraví téměř ke vchodu do závodiště. Můžete jet třeba v 11.51 a v Chuchli jste 12.05.

Děti se nudit nebudou. Pokud váháte, zda nenechat děti doma, pak vězte, že je pro ně zabezpečen pestrý program, ať už jsou to kolotoče, skákací hrad, jízda na ponících, nebo koutek v přízemí tribuny. Psi do areálu mohou, ale pouze na vodítku.

Lítačka už neplatí. Důležité upozornění pro fanoušky, kteří byli zvyklí chodit do Chuchle zdarma s takzvanou Lítačkou. Akce, která umožňovala držitelům celoročního předplatného na městkou dopravu volný vstup, už neplatí. Vstupné na místě je 280 korun, senioři, studenti za 100 korun, děti do 15 let zdarma. Areál je otevřený od 10.30 hodin.

L'Ienissei? Myslíme na vítězství. Odhad je ale střízlivý, říká ruský trenér a majitel Igor Endaltsev

Psal se rok 2018 a tehdy v Chuchli působící ruský trenér Igor Endaltsev slavil v Českém derby překvapivé vítězství své svěřenkyně Blessed Kiss. Pak už vedly jeho kroky do Francie.

Po třech letech se ale „ztracený syn“ vrací na místo činu. Jeho svěřenec L'Ienissei patří k favoritům. Podrobnosti o svém současném angažmá a plánech v Českém derby prozradil Deníku v telefonickém rozhovoru.

„Trénuji v Chantilly ve Francii . Mám na starost jedenáct koní včetně L'Ienissei, který se v neděli představí v Chuchli,“ vyprávěl ruský dostihový odborník.

Ruský trenér a majitel Igor Endalcev myslí na vítězství v Českém derby.Zdroj: Petr Guth

Jistě byste ho nepřivezl, pokud byste nemyslel na výhru. Jaké jsou jeho šance?

Na vítězství samozřejmě myslím, ale můj odhad je velmi střízlivý. Vím, jaké soupeře máme a jak se budeme obtížně prosazovat. Největším favoritem bude Hazarder s žokejem Janáčkem, ale jsou tam i další skvělí koně. Jinak také musím připočíst další faktory.

Povídejte…

… patří mezi ně dlouhá cesta a podobně. Kůň má ale stabilní a dobrou formu, což prokázal výhrou v Longchampu. A kdybych to mohl ovlivnit, tak bych si přál spíš tvrdší dráhu, která L'Ienissei víc vyhovuje. Ale umí na všech površích.

A kdybyste měl vybrat „černého koně“ dostihu?

Pak by to byla Surabaya. Po Blessed Kiss by se mohla zase jednou ukázat klisna.

Zmínil jste dlouhou cestu, kdy se objevíte v Praze?

Když všechno půjde dobře, tak bychom mohli dorazit v sobotu ráno.

V sedle bude jako v případě Blessed Kiss v Německu působící Wladimir Panov. Tolik mu důvěřujete?

Ano a věřím, že by mohl podruhé vyhrát České derby. Ale jak už to bývá, je potřeba, aby se sešlo víc věcí najednou. A taky musíte mít kousek toho pověstného štěstíčka.

Text: Aleš Pohořal