Nejdřív ji stejně jako všechny zbrzdila protivná pandemie. Pak laborovala s natrženým pouzdrem v achilovce, ale to nebylo všechno. „Ke vší smůle jsem dostala asi po deseti letech angínu, ale pak jsem se dala dohromady a závodila,“ vyprávěla příbramská rodačka, která koncem června hodila na Velké ceně města Olomouce rovných 60 metrů.

„Zdálo se mi to ale málo, cítila jsem se na lepší výkon a těšila se na další závody a hody za šedesátku,“ pokračovala reprezentantka. Jenže pak přišla na soustředění ve Sportovním centru v Nymburce k poměrně kurióznímu zranění.

„Stalo se to v rámci volnější tréninkové neděle. Patří do ní i hry. Při beachi jsem chtěla nakopnout míč, ale úplně se mi to nepovedlo a trefila jsem do nohy jednu slečnu. Když jsem pak koukla do písku, viděla jsem palec v nepřirozené poloze,“ líčila finalistka ME 2018 v Berlíně a loňského MS v Dauhá.

„Dost jsem si pak vyčítala, že jsem zvolila píseček a nešla raději do posilovny. Je to ponaučení. Už to víckrát neudělám,“ kroutila blonďatou hlavou závodnice, která se nyní pohybuje pomocí francouzských holí.

Ze začátku si ale myslela, že nepůjde o nic až tak vážného. Ale až rentgen ukázal, že je prst dost polámaný. „Nakonec jsem skončila na operačním sále. Pan doktor Jakub Kautzner byl hrozně šikovný, z obvazu mi vyčuhují dva drátky, aby mi kost pěkně srostla. Je to takový nevšední letní doplněk,“ usmívala se.

Chtěla by na Zlatou tretru

„Už to vypadá dobře, já se obecně rychle hojím, takže věřím, že budu brzo v pohodě. Za týden se zbavím drátků a začnu palec opatrně rozhýbávat. Čeká mě rehabilitace, plavání, kolo a pak začnu klusat. Věřím, že si ještě letos spravím náladu,“ říkala česká oštěpařka číslo tři.

Osmadvacetiletá atletka měla obavu, jak se bude na její „nehodu“ tvářit trenér Železný. „Když viděl, jak pajdám, řekl, že to chápe. Pověděl mi, že když se něco takového stane při tréninku, tak to ke sportu prostě patří. Horší by to bylo, kdybych si ublížila při nějaké hlouposti. To bych se asi sežrala,“ krčila rameny.

Podle Ireny Gillarové by byl trenér radši, kdyby se pořádně vyléčila a letos už nezávodila. „Jenže mám sen, že bych se do zářijové Zlaté tretry dala do pořádku a zkusila hodit něco pěkného. Beru to tak, že to buď vyjde, nebo ne,“ dodala.