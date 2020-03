V italském lyžařském středisku může díky zisku více než 500 bodů v aktuální sezóně Světového poháru startovat ve všech disciplínách. O nejlepší výsledek bude ale usilovat ve sjezdu, v němž může vybojovat celkové druhé místo.

„Já o tom takhle nepřemýšlím. Těším se do Cortiny, protože je tam krásný kopec. Mám radost, že můžu jet na finále všechny disciplíny, že se mi povedlo sjet těch 500 bodů,“ přiblížila své myšlenky před finále SP.

„Náš tým to dělá opravdu dobře, zlepšuji se sezónu od sezóny, máme dobrý systém, takže i snowboarďačka může zajet dobré výsledky na lyžích,“ uvedla sportovkyně, která si znamenitě rozumí kromě lyží právě i se snowboardem.

Počasí nepoučíte





Celkové třetí místo v kombinaci ji těšilo. „Mám z toho strašnou radost. Jsem pyšná na sebe i celý tým. Odvedli skvělou práci a já jim za to moc děkuji. Jsem moc ráda, že jsem to vybojovala, protože kombinace je pro mě hrozně zábavná disciplína a mám ji moc ráda,“ přiznala v nahrávce pro média.



I přes jistotu třetí příčky jí proto bylo líto, že se v Itálii nejelo. „Samozřejmě mě mrzí každý zrušený závod, ale je to outdoorový sport a tohle se může stát. Musíme k tomu přistupovat tak, jak to je. Já bych si tenhle kopec ráda znovu sjela, protože je nádherný a měli to opravdu dobře připravené, počasí ale nepoučíte,“ smířila se se zrušením závodu česká lyžařka.