Hvězdný Lev Skakič plánuje výuku češtiny. A ani seznámení se nebrání

/ROZHOVOR/ Do Prahy přichází s velkými ambicemi a také Lvi do něj vkládají nemalé naděje. Aby také ne, vždyť byl loni smečař Stefan Skakič nejlépe přihrávajícím volejbalistou srbské ligy. A to z ní v konkurenci liber až neuvěřitelně. Navíc se ve dvaceti letech probojoval na soustředění reprezentace – pro nezasvěcené, národního týmu mistrů Evropy.

Stefan Skakič. | Foto: VK Lvi Praha