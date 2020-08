Krajčovič zanechal na Lužinách výraznou stopu. Nebojíte se srovnání?

To mi vůbec nevadí. Je to pro mě výzva. Šimon tu jistě něco dokázal, motivuje mě být stejně platným členem týmu – lépe ještě prospěšnějším.

S tím strachem jsem to asi přehnal. Vždyť jste hrával v Polsku…

To byly obohacující sezony. Obě mužstva byla na špičkové úrovni, Skra Bełchatów je top tým. Nicméně jsem tam byl hlavně na zkušené. Nedostával jsem tolik příležitostí. V AZS Częstochowa to už sice nebyla top kvalita, ale zase jsem si zahrál. Navíc jsem se v Polsku za šest měsíců naučil řeč, teď bych chtěl stihnout ve stejném termínu i češtinu.

Zastavme se u angažmá ve Skra Bełchatów. Představuji si vše velké a nablýskané. Nebo se mýlím?

Všechno tam bylo samozřejmě větší, staralo se tam o nás daleko více lidí. V Srbsku vlastně pracuje jeden člověk za padesát Poláku. V Praze se přibližují spíš Bełchatówu. Přijeli jsme, dostali jsme krásný byt, každý dělá, co nám na očích vidí.

Mluvil jste o motivaci. Chcete se jednou vrátit do Bełchatówa?

Tím, že jsem tam byl, jsem si splnil sen. Ale jen jeho půlku, protože jsem moc nehrál. Až uzraje čas, rád bych tam svou práci dokončil.

Ale do té doby máte jinou v Praze. S čím byste byl spokojený, až budete končit?

To je prosté: všichni Srbové chtějí jen vyhrávat. Ani já nejsem výjimkou.

Proto jsou mistry Evropy?

Víte, v Srbsku se nežije snadno. Odmalička tam o všechno bojujete. Nikdo vám nedá nic zadarmo. To si pak zapamatujete a nesete celým životem.

A když vyhrajete – slavíte. Váš spolubydlící a spoluhráč Skakič nám prozradil, že jim na bytě vaříte. Dokázal byste připravit nějakou srbskou specialitu?

No, zatím jsem zkusil jen těstoviny a kuře. Ale až vyhrajeme titul, můžete se těšit. Zvu vás!