/ROZHOVOR/ Prvotní zklamání z úvodu sezony vystřídala spokojenost. Kajakář Vavřinec Hradilek se v náročné domácí kvalifikaci nedostal do tříčlenné nominace pro šampionáty ve vodním slalomu, ale nakonec si spravil chuť titulem mistra světa v nové disciplíně kajak krosu.

Stříbrný olympijský medailista z Londýna v K1 a mistr světa z Prahy z roku 2013 nyní pomalu začíná s přípravou na příští sezonu, veliký význam pro něj mají i blížící se parlamentní volby.

Kam se v těchto dnech podíváte, usmívají se na vás tváře politiků. Jaký máte na nadcházející volby názor?

K volbám samozřejmě chodím a ne jinak to bude i letos. Dokonce jsem si udělal místo v docela náročném programu, abych mohl volit.

Někteří lidé nezakrytě vyhlašují, že volit nepůjdou. Jaký na to máte názor?

Já to vnímám tak, že volby jsou občanská povinnost. Ten, kde nepůjde k volbám, je pro mě zbabělec. Jedinou výjimkou, kterou jsem ochotný uznat, je špatný zdravotní stav nebo nějaká pracovní cesta do vzdálené ciziny.

Vy zanedlouho míříte na novozélandské soustředění. Co kdyby vás termín voleb zastihl tam?

Tak bych se sebral a odjel na ambasádu. Jednou jsem už takhle volil prezidenta. Jít volit je pro mě důležité, zvlášť letos.

Proč kladete na letošní volby takový důraz?

Hrozí nám totiž výsledek, který nás stáhne o pár desítek let zpátky. Lídři některých stran pro mě nevycházejí vůbec dobře. Hrozně si přeju, abychom se jako národ vzpamatovali.

Jak vnímáte nálady mezi lidmi?

Vyznívá to, jako by se Češi měli za poslední roky kdovíjak špatně. Já si ale naopak myslím, že se máme skvěle.

Pojďme k divoké vodě. Stal jste mistrem světa v nové kontaktní disciplíně. Jak vám vyhovuje?

Jsem rád, že kajak kros existuje. Baví mě. Oblíbil jsem si ho už dřív, než se dostal do programu mistrovství světa. Letos jsem si ho pochopitelně vyzkoušel mnohem víc než v minulosti. Specialista na kros ale ze mě zatím nebude. Prioritou zůstává slalom.

Jaký je rozdíl v ježdění na normálním kajaku a „plasťáku“ při kajak krosu?

Velký. Lodě jsou odlišné rozměrově i váhově. V kajak krosu si nelze stanovit jednu trasu. Strategie se musí během závodu měnit. Je potřeba se vzhledem k protivníkovi v mikromomentu rozhodnout a zvolit jinou stopu. Trénink na kajak kros je náročnější. Když jsem si po mistrovství světa sednul do své slalomky, zdálo se mi, že na vodě letím.

Na jaře jste nezvládl domácí kvalifikaci. Dá se z toho vzít něco pozitivního, abyste příští rok v rozjezdu uspěl?

Nejzásadnější je pro mě to, že když se mi nominace nepovede, tak tím pro mě nic nekončí. I ve sportovním životě jsou různé eventuality. Ondra Tunka a Vítek Přindiš mají jako medailisté z mistrovství světa nominaci jistou, takže to bude hlavně mezi mnou a Jířou Prskavcem. Jsem o šest let starší, a tak předpokládám, že bude cítit větší tlak než já.

Jak si vysvětluje, že u nás v posledních letech vyrostla tak silná kajakářská generace?

V jednom období se sešli kluci, kteří mají chuť něco dokázat. Důležité je, že se vzájemným soupeřením posilujeme, vzájemně si každý od sebe něco bereme, ale zároveň spolu i dobře vycházíme.

O konci kariéry jste z důvodů těžké domácí konkurence neuvažoval?

To ne. Pokud nepřijde nějaké závažnější zranění, tak do olympijské kvalifikace na Tokio 2020 určitě vydržím. Divoká voda mě baví víc a víc.