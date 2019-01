Praha /FOTOGALERIE/ – Minimálně dvě střetnutí té nejvyšší kvality uvidí v metropoli tuto sobotu fanoušci halových sportů. Od 18 hodin vyzvou na palubovce na Lužinách průběžně devátí volejbalisté ČZU Praha jedenácté borce z Ústí nad Labem. Dvě a půl hodiny poté se na Folimance představí čtvrtí basketbalisté USK, jimž se postaví hráči šestého Prostějova.

Pajma: Chceme dokázat, že umíme hrát volejbal

„Po nevydařeném zápase v Havířově se musíme soustředit na zápas s Ústím nad Labem, které se opírá především o krajní směčaře Mooze s Procházkou a o Macha na postu diagonálního hráče. Jinak žádný ze Severočechů výrazně nevyniká," míní blokař ČZU Tomáš Pajma, který doufá, že zná recept na Ústí.

„Každý musíme ubránit svého hráče, zatlačit soupeře servisem, stejně tak uhájit následné vyšší nahrávky. No a samozřejmě ztrátovat, což se nám v Havířově příliš nedařilo," vysvětluje třiadvacetiletý hráč, jenž si na Severočechy věří.

„Můj tip na výsledek je 3:0 pro nás. Už jenom proto, že dobře vím, jak moc si chceme s klukama napravit reputaci a dokázat, že umíme hrát dobrý volejbal," dodává Pajma.

Mareš: Na Prostějov vlítneme už od začátku

„Na Prostějov si věříme. O to víc, že hrajeme doma. Samozřejmě víme, že má stále svou kvalitu, která ale už není natolik podepřena výbornými cizinci. Přesto mají Hanáci zkušený tým, který se prezentuje nesobeckým basketbalem. Respektujeme je, vždyť s Nymburkem prohráli o pouhé tři body," tvrdí křídlo USK Michal Mareš, jenž si váží každého hráče soupeře.

„Prostějov má ve svém středu tři podobné kluky na pozici menšího křídla, kteří v průměru nastřílejí více než deset bodů. Jedná se o Bohačíka, Slezáka a Pandulu. Jednoho z nich budu mít určitě na starosti. Nejde ale tolik o to, kdo koho bude bránit. Když budeme hrát týmovou obranu, máme velikou šanci vyhrát," myslí si dvacetiletý hráč, který má další motivaci v podobě uhájení domácí neporazitelnosti.

„Chceme ji prodloužit, a tak se pokusíme na Prostějov vlítnout už od začátku. Nebude to ale snadné. Čím víc fanoušků přijde, tím spíš se nám to podaří," zve do ochozů Mareš.