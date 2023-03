Neporaženým týmem po třetím kole ragbyové extraligy zůstali hráči Vyškova a Říčan, přičemž moravský tým vede tabulku o dva bonusové body. Praga poprvé vyhrála, a to hlavně díky tomu, že poprvé v sezoně za ni nastoupil kapitán reprezentace Dan Hošek. Odnesla to Slavia, která se Zlínem uzavírá tabulku.

Slávisté na posílenou Pragu nestačili. | Foto: Petr Skála

Extraliga ragby 3. kolo

Vyškov - Brno 31:12 (17:0)

pětky 4:2, body do tabulky: 5-0

Smíchov - Zlín 63:0 (42:0)

pětky 9:0, body do tabulky: 5-0 Praga - Slavia 29:15 (12:5)

pětky 5:3, body do tabulky: 5-0

Sparta - Říčany 3:18 (3:12)

pětky 0:2, body do tabulky: 0-4



Pořadí extraligy

1. Vyškov 15 bodů, 2. Říčany 13, 3. Smíchov 10, 4. Sparta 9,

5. Brno 5, 6. Praga 5, 7. Slavia 2, 8. Zlín 0

Tým z Edenu, posílený o velmi dobře hrající gruzínské hráče, přitom začal skvěle. Už po pár vteřinách Slavia položila úvodní pětku, ale pak začal úřadovat Hošek. Robustní vazač bořil všechno, co mu stálo v cestě. Strhnul aktivitu na stranu domácích a položil tři pětky.

„Jsem rád, že jsem mohl pomoci svému týmu,“ usmíval se odchovanec Pragy, který hraje i v Irsku za Clonmel RFC, ale nyní by měl v Česku zůstat do květnového konce extraligy. To by týmu z Vysočan v manévrech o udržení v extralize hodně pomohlo.

Hoškovu přítomnost si pochvaloval i jeden z pragováckých trenérů. „Vrátil se v pravý čas, aby byl strůjcem vítězství. To má pro nás ohromný význam,“ pochvaloval si po zápase Pavel Šťastný.

Ragbyové derby pro Spartu. Slávisté vedli 19:0, ale po půli se karta obrátila

Hitem kola byl souboj Sparty s mistrovskými Říčany. Středočeši potvrdili roli favorita, na čemž se položenou pětkou a dvěma úspěšné provedenými trestnými kopy podepsal Jihoafričan Tristan Horak.

Domácí nebyli kompletní a museli sáhnout do rezerv. „Utkání ovlivnil velký počet zraněných hráčů v našem týmu,“ litoval trenér Sparty Eduard Krützner mladší.