Pohár CEV ve volejbalu

Muži – odveta 1. kola:

Lvi Praha – Galati (Rum.) 3:2 (-23, 18, -17, 19, 12)

Nejvíce bodů: Mihajlovič 16, McCarthy a Smith po 11 - Šestan 13, Raič, Talpa a Bala po 12. První zápas 1:3, postoupilo Galati.

Ženy – úvodní utkání 1. kola:

Olymp Praha – Düdingen 0:3 (-24, -14, -16)

Nejvíce bodů: Kalhousová a Brichtová po 11, Šimáňová 8 - Dascaluová 19, Eiholzerová 14. Odveta ve Švýcarsku se bude hrát v úterý.



Škoda, že ve sportovní vřavě nepředvedla vršovická děvčata lepší výkon. Švýcarskému Düdingenu vzdorovala jen v úvodní sadě. Poté, co ji prohrála v koncovce (24:26), bodovala ve zbytku zápasu jen ve třiceti výměnách. „Začátek vypadal z naší strany velmi dobře. Hrály jsme odvážně, přesně tak, jak jsme si v kabině řekly. O všem rozhodla prohraná koncovka. Švýcarky byly poté lepší a roztrhaly nás svou rychlou hrou,“ přiznala Šimáňová.



Reprezentační blokařka přes nepříznivý vývoj série neskládá zbraně. „Výsledek musíme hodit za hlavu a věřit, že odvetu ve Švýcarsku zvládneme,“ burcovala. Duel číslo 2 se v kantonu Fribourg hraje v úterý a pražská děvčata v něm potřebují zvítězit 3:0 nebo 3:1 a navíc uspět ve zlatém setu. „Víme, že to bude hodně těžké, ale je to v našich silách,“ zdůraznila kapitánka.



Na rozdíl od Olympu předvedli Lvi dobrý výkon a dokonce zvítězili 3:2. Po porážce 1:3 v rumunskéGalati to však nestačilo. „Arcada postoupila zaslouženě. Na ose blok a obrana nám ukázala, jak by se mělo hrát. To by měl být i náš cíl, jelikož nám právě tam stále kousíček chybí,“ líčil Janouch. „Galati má vysoké kluky na středu, dobře sestavené mužstvo co se týče obrany. Jsou preciznější na balonech i v obraně,“ neskrýval nahrávač národního týmu.



Z tváří Lvů bylo patrné zklamání. Nyní je nutné, aby je brzké vyřazení z Poháru CEV nezlomilo. Už v neděli od 15.30 hodin přivítají v Unyp areně Jihostroj České Budějovice. Ve hře bude opět mnoho – vedoucí příčka extraligové tabulky. „Je dobře, že nás čeká další moc důležité utkání. Určitě neztratíme chuť do volejbalu. Nemáme se za co stydět. Hráli jsme dobře, ale Galati ještě lépe,“ sdělil sportovně.



Ani po CEV Cupu nezapomněli Lvi na sympatickou tradici – patron utkání odevzdal cenu pro MVP zápasu. Ke smutku většiny přítomných ji převzal hostující bombarďák Filip Šestan. „Moje pocity jsou smíšené. Jsem hrdý na výkon Lvů a potěšený tím, kolik lidí přišlo a jakým způsobem povzbuzovalo. Na druhou stranu cítím zklamání z toho, že ani jeden z pražských klubů neuspěl,“ popisoval patron, a především předseda Pražského volejbalového svazu, Jakub Lébl.



Nejvyšší orgán hry pod vysokou sítí v hlavním městě měl na zdaru akce svou zásluhu. „Pomohli jsme v komunikaci směrem k pražským oddílům. Organizátoři totiž pouštěli hráče do osmnácti let na obě utkání zdarma,“ vysvětlil Lébl, jenž věří, že se podobné setkání bude brzy opakovat. „Naše spolupráce je dlouhodobá. Chceme se pokusit o nejlepší prezentaci místního volejbalu. A co může být pro fanoušky více, než zápasy našich velkoklubů v evropských pohárech,“ dodal předseda.

Děvčata z Olympu útočí.Zdroj: VK Lvi Praha/David Kratochvíl