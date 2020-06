/ROZHOVOR/ Pražští Lvi čeří vody českého volejbalu. Klub pohybující se léta na pomezí play-off otevřeně hovoří o mistrovském titulu. Proto nakupuje nadstandardní cizince a navíc si je vybírá pomocí vlastní matematické aplikace SmartVolley. Dění uvnitř dirigují mecenáš Tomáš Janeček a sportovní ředitel i trenér v jedné osobě Tomáš Pomr. Oběma se povedlo složit soudržný realizační tým, v němž nechybějí také netradiční profese statistika či mentálního kouče. Posledně zmíněnou roli na Lužinách provádí vystudovaný právník a psycholog Petr Jan Řehák. „Ovzduší v klubu považuji za výjimečné. Všechno zde do sebe zapadá. Spojuje nás srdce. A to neporazíš,“ říká 57letý odborník.

Petr Jan Řehák. | Foto: Lvi/David Kratochvíl

Co je náplní vaší práce?

Musím být připraven pomoci každému, kdo pociťuje diskomfort během hry, při tréninku, opakovaně se snaží na sobě pracovat a něco se mu nedaří. Často je s tím spojený jeho příběh. Něco, co se mu odehrává v hlavě. V ten moment jsem připraven mu poradit, podíváme se na to, co by si přál vylepšit.