/VIDEO/ Takové umístění patrně nikdo nečekal. Čeští squashisté vybojovali na mistrovství světa týmů historickou devátou příčku! V posledním duelu na Novém Zélandu porazili favorizovaný Hongkong 2:1 na zápasy. Vítězství si připsal Viktor Byrtus, který se na začátku třetího setu zranil po kolizi se soupeřem. Klíčový bod zaznamenal Jakub Solnický. „Rozhodně jsme ukázali, že jsme nebezpečný tým. Dokonce bych řekl, že jsme překvapením tohoto šampionátu,“ prohlásil trenér Ondřej Uherka.

Úvodní zápas proti favorizovanému Hongkongu rozehrál David Mekbib proti Henry Leungovi, 49. hráči světového žebříčku. I když v utkání držel několik setbolů, nakonec prohrál 0:3. Velmi těžký úkol měl Viktor Byrtus, který musel porazit Tsz Kwana Lau, který drží 47. místo na světovém žebříčku. „Bylo vidět, že Viktora asi trochu podcenil. Náš hráč toho naplno využil a ujal se výbornou hrou vedení 2:0 na sety,“ popsal trenér Uherka.

Jenže na začátku třetího setu zakopl Byrtus o nohu soupeře a svalil se na zem. Několik minut se na kurtu pouze svíjel bolestí, nemohl vstát. „Bohužel jsem se zranil, bylo to ale po zavinění soupeře. Snad to nebude nic vážného, i když stále trochu kulhám,“ popsal Byrtus, kterému rozhodčí přisoudili vítězství. V utkání totiž nebyl schopný pokračovat a tak za stavu 2:0 na sety byl zápas skrečován v jeho prospěch. Do rozhodujícího duelu proti Hongkongu nastoupil Jakub Solnický, který na světovém šampionátu týmů neprohrál ani jeden zápas.

A své kvality Solnický potvrdil také proti Chi Him Wongovi. Český squashista vstoupil do duelu energicky a výměny precizně zakončoval. Celkově vyhrál 3:1 na sety. „Poslední zápas jsem si velice užil, mám rád rozhodující a napínavé bitvy. Hrálo se mi super. Všichni jsme podali na šampionátu své maximální výkony. Troufnu si říct, že takový výsledek se už jen tak nepodaří zapakovat,“ byl nadšený Solnický.

Inspirace pro další generace na OH

Češi se tak dostali mezi deset nejlepších týmů světa. Přitom na posledním šampionátu týmů brali 21. místo. V Novém Zélandu si připsali celkově 4 výhry, když porazili Cookovy ostrovy, Nigérii, Malajsii a Hongkong, který byl do šampionátu nasazen jako osmý nejlepší tým. A naopak prohráli těsně s USA a s Walesem v osmifinále. Pět výher zařídil Jakub Solnický. „Klíčová pro tento výsledek byla skvělá a kamarádská atmosféra po celou dobu mistrovství. Olympiáda je sice ještě daleko, ale upřímně věřím, že se tam naši hráči nebo hráčky mají velkou šanci podívat. Pět let je dlouhá doba a já doufám, že se nám tímto výsledkem podařilo inspirovat nadcházející generace,“ připomněl Uherka fakt, že se squash stal olympijským sportem pro Los Angeles 2028.

Kapitánem českého výběru byl Daniel Mekbib, který na turnaji zaznamenal dvě výhry. „Jsem velmi šťastný, co jsme dokázali. Český squash se od posledního šampionátu hodně posunul, stejně jako jeho hráči,“ dodal Mekbib. „Deváté místo je neuvěřitelné. Všechny zápasy byly velmi vyrovnané, mohli jsme skončit v první osmičce ale být třeba také patnáctí. Je to vrchol naší sestavy, se kterou objíždíme turnaje už nějakých sedm let,“ všiml si Martin Švec, další český hráč.

Na reprezentační squashisty čeká v příštím roce mistrovství Evropy, v letošním roce se českému týmu podařilo dostat do první divize pro osm nejlepších. A také několik mezinárodních turnajů po celém světě, na kterých se budou snažit vylepšit své postavení na žebříčku.

Sestava českého týmu: Martin Švec (76. místo na PSA žebříčku), Viktor Byrtus (83.), Daniel Mekbib (90.), Jakub Solnický (107.), trenér Ondřej Uherka.

