Na Novém Zélandu konečně nevládlo zamračené a deštivé počasí. Slunečné podmínky přály českým hráčům, kteří se dokázali prosadit už v první směně. Úvodní bod dali po odpalu Vojtěcha Buchnera doprostřed hřiště. Následující směna rovněž začala skvěle – George Harris odpálil homerun. „Byl to na pomalý a vyšší nadhoz, cítil jsem se super. Měli jsme totiž dost důkladný skauting amerických nadhazovačů, který nám vycházel po celý zápas. Věděli jsme, co od nich čekat,“ prohlásil Harris z týmu Locos Břeclav.

Z utkání Česko - USA.Zdroj: WBSCPřitom v přípravných zápasech, který český tým svedl s americkými týmy začátkem roku, pravidelně prohrával. Navíc hráči USA na šampionátu jasně přehráli domácí tým. Do utkání s českými softbalisty nastoupili sebevědomě. „Přišlo mi, že nás trochu podcenili. Přišli na nás s nejslabším nadhazovačem, pak to postupně střídali,“ všiml si Harris, který ve třetí směně předvedl výborný zákrok v zadním poli, konkrétně skok „rybičkou“. Ve čtvrté směně si Češi připsali tři body, a to po odpalu za plot od kapitána Tomáše Kleina.

Zdroj: Youtube

„Jsme hodně spokojení, že se nám podařilo předvést výkon, který jsme chtěli. Konečně se nám podařilo dát spoustu bodů, což v předchozích zápasech moc nešlo,“ dodal Michal Holobrádek, který většinu soupeřových hráčů zná z amerických turnajů, kam v létě pravidelně cestuje. „Dařilo se nám dobře mixovat nadhozy. Oni čekali, že budeme házet hodně padavé nadhozy, ale nám se dařilo je nachytávat na stoupavé a pomalé nadhozy. Zužitkovali jsme dobrou taktickou přípravu.“

Michal Holobrádek.Zdroj: WBSCHolobrádek odházel celý zápas, připsal si deset strikeoutů a USA povolil osm úspěšných odpalů. Ke konci se pokoušeli američtí hráči vedení českého týmu stahovat, v šesté směně dali dva body. Homerunem se prosadil Michael Lynch. „Nebyl jsem z toho zaskočený. Čekal jsem, že budou dobře pálit. Já se cítil dobře. Pomohlo mi, že jsem začínal. Mám rád, když mohu házet od začátku,“ dodal Holobrádek, který poté umožnil USA v poslední směně pouze bod a mohl se spoluhráči slavit.

Češi jsou tak stále ve hře o postup ze skupiny mezi šest nejlepších týmů světa. V následujících dnech svedou souboje ještě s Argentinou a s Filipínami. „Čekají nás obhájci titulu, musíme do toho jít stejně jako proti USA. Filipíny tady hrají překvapivě dobře, budeme muset dělat dobrou poctivou přípravu,“ dodal Holobrádek.