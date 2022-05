Jan Louda, který v minulém roce ovládl mezinárodní turnaj v Brně a dokáže porážet asijské hráče. Tereza Švábíková, která dlouhodobě žije v Dánsku. Nebo Adam Mendrek, bývalý elitní singlový hráč specializující se na debla. Nejlepší čeští hráči se poprvé představí v naprosto prestižních kulisách O2 universum. „Nápad přišel v roce 2019. Chtěli jsme dostat badminton ze sokoloven do důstojnějších prostor,“ tvrdil Hubáček, pořadatel a zároveň hráč patřící do top desítky deblistů v Česku.

Jan Louda, mistr ČR.Zdroj: Český badmintonA možná si nemohl vybrat lepší dobu. Vždyť Louda hraje v životní formě – na žebříčku se mu povedl posun zhruba o sto příček. Ještě v minulém roce byl na 190. místě, nyní je šestadevadesátý. „Šampionát se podařilo dostat do jedné z největších hal u nás, nikdy nic podobného nebylo. Sám jsem na to zvědavý, kolik diváků přijde a jak se šampionát povede. V každém případě se moc těším a samozřejmě chci obhájit titul z loňského roku,“ prohlásil Louda, kterému se v minulém roce povedlo triumfovat také na domácím Czech Open v Brně a dostal se do finále turnajů v Itálii a ve Španělsku.

To Švábíková bude usilovat o šestý titul domácí mistryně. Do Dánska odešla v 16 letech, definitivně pak v osmnácti. Zde byla pod dohledem jedněch z nejlepších evropských trenérů a hrála s elitními evropskými badmintonisty. A dále má bohaté zkušenosti z asijských turnajů, kde je badminton nesmírně populárním sportem. „V zahraničí jsem již hrála opravdu v krásných a velkých halách. Pro český badminton je určitě přelomem to, že právě v takovém prostředí se uskuteční MČR a doufám a velmi si přeji, že to přitáhne mnoho diváků. Budeme se na to my všichni hráči těšit,“ dodala Švábíková.

Denní vstupenka na šampionát badmintonu stojí na Tickertmaster.cz 300 korun, o víkendu pak 400 korun. Na všechny dny pak 850 korun. V průběhu akce budou na místě o 10 procent dražší. O titul se bude usilovat v singlech mužů a žen, v deblech a ve smíšených deblech. Finálové duely jsou na programu v neděli.