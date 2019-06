/FOTOGALERIE/ Letní třicítka na teploměru, pohodová atmosféra na Julisce, tradiční seskok parašutistů a solidní výkony atletů. Obvyklé kulisy Memoriálu Josefa Odložila zůstaly zachovány zejména díky věrným fanouškům, a ti se měli na co dívat.

Jakub Vadlejch vyhrál oštěpařskou soutěž parádním výkonem 85,75 metru ze třetí série. Vítězslav Veselý se na třetí pozici dostal díky hodu dlouhému 82,85. „Pětaosmdesát a letošňák se vždycky počítá. Diváci byli vynikající, bez nich bych to nehodil. Znám tu každý centimetr trávy, o to je pro výhra cennější. Jinak jsem házel jako prase, technicky to nijak oslnivé nebylo. Je co vylepšovat,“ hledal i přes úspěch prostor k progresu Vadlejch.