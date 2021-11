Třicet let dominance, nadvlády a obrovské slávy. Když v roce 1991 vznikal ve Střešovicích nový spolek, sloužil zprvu jako volnočasový koníček pro partu zapálených kamarádů. Dnes je však z Tatranu s šestnácti ligovými tituly nejúspěšnější florbalový klub v Česku. A již v pátek večer vstoupí do kin unikátní dokument mapující třicetiletou cestu za královskou korunou.

Florbalový klub Tatran Střešovice letos slaví významné jubileum 30 let. | Foto: Tatran Střešovice

Byla to taková florbalová one man show. A to se vším všudy. Všechno to odstartovalo rokem 1994, kdy si střešovický Tatran dokráčel pro svůj první mistrovský titul.