Pro Slavii a Most je to páté vzájemné finále v řadě a celkově šesté za posledních sedm dohraných ročníků. Nejblíže titulu měly slávistky v prvních dvou sériích. V roce 2014 vedly po domácích zápasech 2:0 na zápasy, ale kýženou třetí výhru ani při rozhodujícím utkání ve vlastní hale neurvaly.

O dva roky později zaznamenaly sešívané házenkářky jedinou finálovou výhru v mostecké hale. Jenže následné dva domácí duely přinesly hořký konec nadějně rozehraného souboje.

Ještě v roce 2017 vstoupila Slavia do finále domácí výhrou, poté už ale následovalo šest porážek v řadě…

Jak dopadne letošní finále? „Most je samozřejmě velký favorit,“ uvědomuje si nejzkušenější hráčka Slavie Eliška Jačková, pro kterou to bude poslední domácí zápas v kariéře. „Na druhou stranu. Při letošním systému pouze na dvě utkání je možná o něco vyšší šance než v minulých letech, když nám vyjde jedno utkání,“ poukazuje slávistická spojka na v házené netradiční pohárovou matematiku.

Finálový duel bude loučením rovněž s další oporou týmu z Edenu, nejlepší střelkyní letošního ročníku ligy Veronikou Galuškovou. „Byli jsme společně domluveni, že letošní ročník bude jejich poslední ve slávistkém dresu,“ potvrzuje ředitel DHC Slavia Richard Toman odchod obou opor.

Sobotní utkání v hale Slavie se hraje od 16.30 hodin, odveta na seveeru Čech je na programu příští sobotu od 18 hodin.



Finálové série Most - Slavia

2013-14 Most - SLAVIA 26:26 (7m: 2:4), 20:30, 25:20, 29:28, 27:24

2015-16 Most - SLAVIA 22:28, 27:20, 26:22

2016-17 Most - SLAVIA 22:24, 30:20, 24:21

2017-18 Most - SLAVIA 21:20, 28:24

2018-19 Most - SLAVIA 27:24, 28:23

2020-21 Most - SLAVIA ????

(tučně výhry Slavie)